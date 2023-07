Sergio Massa partió al kirchnerismo y se agarraron en C5N

image.png Boudou está cumpliendo una condena firme de cinco años y diez meses de prisión por actos de corrupción que también lo inhabilitan a ocupar cargos públicos.

"Pero vos mencionaste a Milagro y a Jujuy", insistió García. La respuesta de Boudou fue demoledora:

Por eso te digo, me parece que es un camino en el cual no vale la pena avanzar porque si se decide una fórmula de unidad hay que acompañar la fórmula de unidad. Si todos empiezan a decir cosas inconvenientes, todos vamos a decir cosas inconvenientes. Y hay para todos lados Por eso te digo, me parece que es un camino en el cual no vale la pena avanzar porque si se decide una fórmula de unidad hay que acompañar la fórmula de unidad. Si todos empiezan a decir cosas inconvenientes, todos vamos a decir cosas inconvenientes. Y hay para todos lados

El periodismo K agoniza por el cruce entre CFK/La Cámpora/UP

La militancia radical kirchnerista que alberga a La Cámpora viene dejando en claro su desazón ante la elección del binomio Sergio Massa-Agustín Rossi para encabezar la lista por la unidad de Unión por la Patria. Pero además, quien también sintió el impacto fue el periodismo militante.

De esta manera, exponentes como Víctor Hugo Morales y Cynthia García expresaron sus diferencias para con la decisión que la propia CFK al proponer una fórmula que no contiene a un miembro de su espacio. Sin embargo, su posición está cada vez más aislada, puesto que el kirchnerismo duro ya no es local en los medios oficialistas.

La desesperación de La Cámpora al haberse quedado sin candidato fue manifestada por el propio hijo de la Vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, quien volvió a presionarla para que irrumpa en la campaña electoral durante un acto en Hurlingham el pasado sábado 1 de julio.

image.png

"La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar. ¿Ustedes tienen ganas de que Cristina se meta en la campaña?", preguntó al público y agregó: "Que nos dé una mano, que la necesitamos". La militancia comenzó a cantar: "Cristina, Cristina corazón. Acá tienes los pibes para la liberación".

En lo que respecta al periodismo, la falta de acuerdo entre la cúpula y las bases fue expuesta tanto por García como por Morales. La primera lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde sostuvo que votará al precandidato Juan Grabois en las PASO con el objetivo de que "Massa sepa quiénes son".

Lejos de pasar desapercibido, el mensaje de la ex 678 provocó la respuesta de Estela Díaz, quien encabeza el Ministerio de la Mujer de Buenos Aires. "Querida Cyn, no coincido. Voy a votar la fórmula de unidad que propuso mi conductora CFK. Además Juan Grabois jamás fue kirchnerista. Se acercó a Cristina luego del 2015, no me representa. Igual creo que está bien que esté en las PASO como opción", exclamó la funcionaria por la misma vía.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feduardongerman%2Fstatus%2F1673422246298148865%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1673422246298148865%7Ctwgr%5E1b1ad596af1e2ab09c3358a6a6dd33ace0b6a9a5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-periodismo-k-agoniza-el-cruce-cfkla-camporaup-n557220&partner=&hide_thread=false Víctor Hugo Morales contra Sergio Massa: "Es un candidato de la derecha"



El periodista planteó que Massa es el candidato del FMI, los Estados Unidos y “Milagro Sala presa”. Lo dijo en el nuevo canal de TV Extra. pic.twitter.com/gLMAphrpaH — Eduardo Nelson German (@eduardongerman) June 26, 2023

En cuanto al periodista uruguayo, este se expresó durante la última emisión especial de Canal 4 Extra, señal en la que desembarcó tras su salida de C5N. Con gran decepción, Morales dijo:

Los sueños se fueron de vacaciones. El mejor candidato de la derecha de la política argentina lo aportó lo que teníamos por izquierda, Sergio Massa. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta ahora tiene una posibilidad bastante mejor, una derecha más republicana, que viene a representar Massa. Pero con Massa los sueños de la izquierda se terminan, porque Sergio Massa es Giuliani, es Milagro presa, el FMI Los sueños se fueron de vacaciones. El mejor candidato de la derecha de la política argentina lo aportó lo que teníamos por izquierda, Sergio Massa. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta ahora tiene una posibilidad bastante mejor, una derecha más republicana, que viene a representar Massa. Pero con Massa los sueños de la izquierda se terminan, porque Sergio Massa es Giuliani, es Milagro presa, el FMI

"Wado tenía mínimamente todos los votos kirchneristas. Nadie que ame a Cristina Kirchner se iba a quedar afuera de votar a Wado", sostuvo Víctor Hugo lamentando la decisión de bajar al Ministro de Interior, y agregó: "Simbolizaba que todavía había una izquierda de mayorías, no la convencional, tan respetada. Yo no me creo que el problema de Wado era no medir".

"Terminamos con un candidato pleno de la derecha, muy amigo de los Estados Unidos, que tiene que ver muchísimo con lo que pasa en Jujuy y con Milagro presa. Es decir, olviden los sueños de soberanía, de cambiar la Justicia, de democratizar a los medios de comunicación", concluyó.

