"Esto no se corta sacándolos. Esto se corta el 10 de diciembre sacando a los intermediarios. Esta señora no tiene que dar el plan; lo tiene que dar el Estado. El día que a esta señora le saquen el poder de dar el plan social, no van más. Van obligados. Hoy, los podría sacar el gobierno nacional haciendo esto. ¿A vos te parece que no nos harta a todos el corte en la 9 de julio? ¡Más bien! Es un dolor de cabeza para todos los que laburan", comenzó.