Esta idea del chauvinismo, del país cerrado, yo sé que a la gente le encanta. Como no podemos con los problemas que tenemos buscamos chivos expiatorios, entonces queremos masacrar alumnos. Estamos atravesando por la corrupción, por la emisión, por la inflación, pero no, lo que importa es que los alumnos paguen las cuentas, señores

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1675892898049544195&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Proponemos terminar con el turismo sanitario de extranjeros": Luis Petri ratificó la idea de hacer un sistema de "reciprocidad, arancel o compensación" para los no residentes que usan la salud pública en Argentina. pic.twitter.com/VBTLm4qYfG — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 3, 2023

"Es como un chivo expiatorio, de esta cosa que tenemos los argentinos de aislados, de que no nos gustan los vecinos ni los tipos de afuera. Otro gran malentendido de la Argentina", cerró.

Tal y como ya le había ocurrido, sus palabras generaron una reacción inmediata, pero esta vez no fue sólo de la militancia virtual de Bullrich y Petri que lo acusó de tergiversar sus dichos, sino también desde el propio armado de los candidatos. De esta manera, Alonso apuntó contra el periodista a través de su Twitter:

Estoy azorada escuchando a Marcelo Longobardi decir que 'ahora queremos masacrar alumnos'. Y que somos chauvinistas. Nada más alejado de eso. Como él no está en Twitter, no escuchó que Petri habló de reciprocidad en el caso del uso de servicios de salud y que el error de Patricia fue admitido y corregido por ella en un mensaje Estoy azorada escuchando a Marcelo Longobardi decir que 'ahora queremos masacrar alumnos'. Y que somos chauvinistas. Nada más alejado de eso. Como él no está en Twitter, no escuchó que Petri habló de reciprocidad en el caso del uso de servicios de salud y que el error de Patricia fue admitido y corregido por ella en un mensaje

"Más allá de esto, estudié tres veces en el extranjero con dos becas: una la pagaron los contribuyentes del país que me seleccionó y las segundas fueron financiadas por dos universidades americanas y sus donantes privados. Ningún extranjero estudia gratis en La Sorbonne, Harvard o UCLA. Siempre alguien paga: el alumno, la universidad, un gobierno - los contribuyentes, un crédito bancario o un filántropo", concluyó la también también ex funcionaria de Mauricio Macri.

Longobardi recibió un ataque troll por sus críticas hacia Bullrich-Petri

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdopefart%2Fstatus%2F1676168393454387203&partner=&hide_thread=false Lo escuché a Longobardi y claramente usó la propuesta de Petri como trampolín para mezclar Tours Sanitarios con migración extranjera y darle un tinte xenófobo. En su arrebato de loca lo intenta, pero hay que ser demasiado boludo o kirchnerista como para caer en el juego. pic.twitter.com/Mb7JUJcB2B — Artemio 5àSec (@dopefart) July 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDerreEdmond%2Fstatus%2F1675861372905684993&partner=&hide_thread=false Longobardi tergiversa los dichos de Bullrich y Petri de manera intencional. Operador ensobrado, cada vez más decadente. https://t.co/EoDRilzddf — Edmond Derre Gresso (@DerreEdmond) July 3, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDruidBloggerOK%2Fstatus%2F1676267366232072214&partner=&hide_thread=false Una cosa es tarifar la educación terciaria a extranjeros no residentes que no la reciban en sus propios países y otra prohibirla.

Es una cuestión de reciprocidad, no de chauvinismo.

Con los impuestos hay que priorizar las necesidades locales, que son muchas, pelotudo



Cierro Hilo — (@DruidBloggerOK) July 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDEBORAHKAHAN1%2Fstatus%2F1676233709156982787&partner=&hide_thread=false Q Longobardi vuelva a EEUU y exija estudiar gratis en Harvard.

Acá,se bajarían los servicios a quienes niegan esos mismos en su país. El principio de RECIPROCIDAD es fundamental para mantener acuerdos bilaterales equitativos y el equilibrio de Derechos de los ciudadanos. ¡Basta! — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) July 4, 2023

---------

Más contenido en Urgente24:

Arde TN por datos del INDEC: "Volvemos al 'Ah, pero Macri'"

Alberto Fernández criticó a la UE y Uruguay pidió "flexibilizarse"

Parrilli, al cruce de Aníbal Fernández: Fuerte reproche y el recuerdo de 'La Morsa'

Omar Perotti y una reunión clave con Sergio Massa

Este alimento cotidiano se asocia con un cáncer demoledor