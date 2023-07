Alberto Fernández criticó a la UE y Uruguay pidió "flexibilizarse"

"Una unión que ha evitado que se consoliden corrientes antagónicas entre nuestros intereses. Hemos logrado tener intereses permanentes y son esos intereses los que debemos preservar en favor de nuestros pueblos", remarcó el mandatario ante sus pares de la región.

La postura de Luis Lacalle Pou

El presidente de Uruguay insistió en que el bloque debe "flexibilizarse". "Nosotros vamos a seguir llevando el cántaro porque el planteo de Uruguay no es caprichoso", afirmó, aunque reconoció que su planteo ha tenido "muy poco eco". "Si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer unilateralmente", sentenció.

"Somos todos buenos pero el poncho no aparece. Sustancialmente no hay nada, y Uruguay lucha por conseguir mercados", agregó Lacalle.

El mandatario remarcó que "es mucho mejor" negociar con otros bloques o países "juntos", pero es el "inmovilismo" lo que preocupa a Uruguay.

Además, pidió a Lula da Silva "un poco de optimismo" en su "ya abundante pesimismo" sobre el acuerdo con la Unión Europea, ya que en su opinión "22 años de negociación en este mundo no es lógico".

image.png "Si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer unilateralmente", sentenció el mandatario uruguayo.

Encuentro con Lula da Silva

Se espera el encuentro de Alberto Fernández y Lula da Silva, quienes encabezarán la presentación de una selección bibliográfica publicada por la Cancillería argentina que reúne 12 títulos que abordan la integración latinoamericana y los desafíos que enfrenta la región.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, arribó en la noche del lunes a la Argentina para participar de la Cumbre del Mercosur y lo compartió en sus redes:

Ya en Argentina, en Porto Iguazú. Mañana la Conversación con el Presidente es desde aquí, directamente desde las cataratas, antes de la Cumbre del Mercosur

Lula da Silva acusó esta mañana a los países ricos de no haber cumplido ninguno de los acuerdos ambientales de las últimas décadas y calificó de "inaceptable" las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) sobre cuestiones ambientales para firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Lula da Silva se refirió específicamente a una carta adicional (side-letter) enviada en marzo por la UE en la cual, según el gobierno brasileño, existirían amenazas de sanciones en caso de no cumplir con estándares europeos de cumplimientos ambientales.

"Eso es inaceptable, uno no puede imaginar que un socio comercial tuyo pueda imponer condiciones", aseguró Lula da Silva, que asume hoy la Presidencia semestral del Mercosur y tiene como objetivo firmar con la UE el acuerdo que se negoció durante más de dos décadas.

Un entendimiento general fue firmado en 2019 por los países de ambos bloques, aunque no fue ratificado y sigue siendo negociado.

En ese sentido, dijo que será de especial interés la respuesta que prepara el Mercosur para la UE y que la próxima cumbre entre la Celac y los europeos en Bruselas este mes será una "oportunidad" para discutir la carta adicional que irritó a Brasil.

lula da silva.jpg Lula da Silva asume hoy la Presidencia semestral del Mercosur.

Lula hizo estas declaraciones en el programa Conversación con el Presidente que se emite en los medios públicos brasileños desde Puerto Iguazú, Misiones, en el marco de su participación en la cumbre del Mercosur.

"Quiero tener una presidencia ejemplar del Mercosur. Quiero dedicarme para que, en estos seis meses, podamos incluso cerrar el acuerdo con la Unión Europea y empezar a pensar en otras cosas. Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos que nos lo impongan", sostuvo.

"Los países ricos no cumplieron ningún acuerdo, ni el Protocolo de Kyoto, ni la COP20 de Copenhague, no cumplieron las decisiones de Rio 92 y no van a cumplir el Acuerdo de París", sentenció.

Sergio Massa junto a Alberto Fernández y reunión con gobernadores

Por su parte, Sergio Massa acompañará a Alberto Fernández hoy, como figura en su agenda. El ministro se encuentra desde ayer en Iguazú, donde, en el marco de la cumbre, encabezó una reunión de ministros de Economía y presidentes del Banco Central.

En el marco de la LXII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF - banco de desarrollo de América Latina, mantuvo un encuentro con Sergio Massa y el canciller de Paraguay (gobierno electo), Rubén Ramírez, en el que dialogaron sobre los proyectos de integración física entre Argentina y Paraguay y la necesidad de seguir fortaleciendo la integración regional para promover el desarrollo económico y social de los países del Cono Sur.

Reunión de ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales

image.png Sergio Massa encabezó ayer en Iguazú el encuentro con ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales.

Este lunes, Sergio Massa encabezó en Iguazú un encuentro con ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales para coordinar el uso de monedas locales en el comercio del bloque, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común del Mercosur.

El eje del mismo fue la convergencia macroeconómica y moneda común y la agenda de mejoras de los sistemas de pago como instrumento para el uso de las monedas locales. "Para fortalecer el comercio intra - Mercosur es fundamental consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países", dijo Massa.

Tras el encuentro, Sergio Massa tuiteó:

Planteamos la necesidad de consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países, para fortalecer el comercio intra bloque y proteger a la región de los shocks externos

"Este bloque tiene un papel central en la producción y distribución global de alimentos, minerales y energía con valor agregado, por eso debemos trabajar en la integración económica y comercial para tener un papel protagónico en la agenda internacional de los próximos 10 años", explicó el ministro.

El ministro estuvo acompañado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; su par de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

