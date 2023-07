Arde TN por datos del INDEC: "Volvemos al 'Ah, pero Macri'"

"Hay un error en esta concepción, porque la clase media es la que compra, la que mueve la construcción, la que da trabajo. Eso es generar trabajo para todos los sectores", espetó Ventura, quien agregó que, en lo que respecta a la clase más baja, la pérdida interanual fue de 2.4%

Si vos la pirámide social la vas achatando la clase media desaparece y empieza a ser más pobre y los pobres más pobres, el planteo que yo hago es (que) es muy fácil caer a un precipicio Si vos la pirámide social la vas achatando la clase media desaparece y empieza a ser más pobre y los pobres más pobres, el planteo que yo hago es (que) es muy fácil caer a un precipicio

image.png Los datos que arrojó el INDEC generan preocupación.

"La pregunta es si no es una decisión política crear millones y millones de pobres", reflexionó Lobo.

Fue allí cuando Ventura lanzó: "El peronismo es una fábrica de pobres, pero también Macri generó pobreza". Su compañero se mostró totalmente en desacuerdo y retrucó: "Pero volvemos al 'Ah, pero Macri', Adrián. Me parece que no son lo mismo".

Ante la reacción de Lobo, Ventura optó por calmar las aguas. "No, no son lo mismo. Yo no tengo la teoría del 'Ah, pero Macri'. Lo que estoy diciendo son los datos concretos para tratar de ser lo más objetivo. Acá hubo una devaluación enorme. En este Gobierno, desde el primer día con Martín Guzmán, hay una pésima administración", analizó el conductor.

"Pero la pésima administración es el candidato a Presidente", respondió Lobo, refiriéndose a Sergio Massa. "Está bien, pero Martín Guzmán no. Empezó hace cuatro años este Gobierno. El primer día dijimos: 'Argentina es una máquina de pobres'. Ahí lo tenés, en número", indicó Ventura.

Y concluyó: "El peronismo había dicho que venía para revertir la caída, evidentemente no revirtió la caída, la profundizó".

Los datos del Indec (análisis de Francisco Jueguen en La Nación)

En tan solo un año –entre el primer trimestre de 2022 y el mismo período de 2023– y como consecuencia de la aceleración de la inflación en el país, los ingresos de las familias pobres y de clase media cayeron más que durante dos años de pandemia. No pasó lo mismo, pese al discurso supuestamente progresista del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con los ingresos que percibieron las familias de estratos altos, que pudieron cubrirse de la suba de los precios.

Así surge de un cálculo realizado por la consultora ExQuanti con base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), fundamentalmente aquellos que terminaron en el informe de Evolución de la Distribución de Ingreso publicado la semana pasada por el organismo que dirige Marco Lavagna.

Desde el primer trimestre de 2022, cuando Martín Guzmán era el ministro de Economía, al mismo de este año, ya con Sergio Massa al mando en el Palacio de Hacienda, el ingreso per cápita familiar –que se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la totalidad de los componentes del hogar– mostró un deterioro real (deflactado por inflación) de 2,45% en el estrato más bajo de la sociedad. En el mismo período de tiempo, cayó 6,35% en el medio.

Entre 2020 y 2022, el ingreso per cápita familiar había caído 1,61% para los más pobres y 6,58% para lo que podría denominarse clase media, según los datos oficiales. Sin embargo, las mayores bajas de estos indicadores se registraron entre 2018 y 2020, el período de gobierno de Mauricio Macri. Esos dos últimos años, marcados por dos corridas cambiarias, reflejaron una significativa baja de los ingresos familiares de los más pobres (18,09%) y de los segmentos medios (15,5%). Tampoco los más pudientes, los estratos altos, escaparon: -15,8%.

---------

