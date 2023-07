“No me gustan los métodos de La Cámpora. Desde lo personal no tengo absolutamente nada con Máximo, ni con Wado (De Pedro), ni con Mayra (Mendoza), ni con el Cuervo (Andrés Larroque), aunque estén peleados ahora con Máximo. El Cuervo no forma parte de La Cámpora que yo sepa”, disparó Aníbal ayer, en radio 10.

Esta mañana, Oscar Parrilli dio una entrevista en La García (AM 750) en la que se refirió a estas palabras de Aníbal Fernández, y aseguró que "me causa rareza, no sé qué le está pasando. Está enojado con la vida, parece, se mira al espejo y se enoja, y no me parece justo".

"Muchos compañeros me preguntan '¿qué le pasa a Aníbal Fernández? ¿Por qué cambió?'. Habrá que preguntárselo a él. Yo recuerdo que La Cámpora fue su soporte en las elecciones 2015. Cuando uno lo escucha hoy, siento rareza. No sé qué le está pasando", lanzó.

En ese sentido, Parrilli recordó que "Máximo y La Cámpora fueron su soporte, se esforzaron, dedicaron su cariño y su mística a esa campaña (la del 2015, donde el ministro era candidato a gobernador)". Incluso mencionó que "los medios lo acusaban de ser 'la morsa', y tanto Máximo como otros compañeros lo defendían".

