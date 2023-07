Cristina Kirchner a contrarreloj por Día D: Ahora, Kueider

Dicho medio agregó: “Yo considero central para nuestras provincias, para mucha gente que sufre el impacto de la tarifa eléctrica debido a costos que también habría que investigar, pero por lo pronto y mientras tanto la ley de tarifas brindaría solución a muchos argentinos que la están pasando mal con este tema y muchos pequeños comercios que pagan tarifas de luz en el interior del país de forma exuberante. Además, beneficiar a las provincias generadoras de electricidad que no tienen ningún incentivo a la hora de producir energía, es un error que hay que corregir y la ley de tarifas ayuda y va en ese sentido”, argumentó. En ese marco, arremetió:

Mi posición sigue siendo clara y contundente al respecto y nada la va a cambiar. Si la ley de tarifas no está en tratamiento y no se trata y se aprueba, yo no voy a brindar apoyo para ninguna otra iniciativa que no sea de interés general o de interés del interior de las provincias y no solo del poder central Mi posición sigue siendo clara y contundente al respecto y nada la va a cambiar. Si la ley de tarifas no está en tratamiento y no se trata y se aprueba, yo no voy a brindar apoyo para ninguna otra iniciativa que no sea de interés general o de interés del interior de las provincias y no solo del poder central

“Para que la ley de tarifas esté en el orden del día necesita dictamen de comisión y aún no lo tiene, por lo tanto, es muy difícil que se llame a sesión si no está dictaminada la ley de tarifa al menos mi presencia, después si consiguen votos o quórum por otro lado ya escapa a mí, en lo que a mi concierne esa es mi posición. Espero que quede claro”, remató.

De acuerdo a Clarín, el ministro de Economía también se encuentra negociando con el gobernador Gustavo Bordet, socio del funcionario nacional. “En este caso, la acción quirúrgica del ministro de Economía es de alta complejidad porque Kueider quiere la aprobación de la iniciativa. Pero la Secretaría de Energía ya alertó sobre las consecuencias que podría tener y reclamó un análisis más profundo. ya que también afecta a las represas de Yacyretá y Salto Grande”, lanzó el medio opositor.

El medio oficialista, Página12, contó: "Dependemos de la dependedura. Ellos están enojados por sus problemas personales y hay cosas que nosotros no podemos satisfacer", masculla un senador del Frente de Todos, quien todavía mastica bronca por la forma que el jueves pasado se terminó cayendo la sesión.

El caso del gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, no resulta preocupante para el oficialismo porque entienden que no bajó al recinto al ver que se caía la sesión.

