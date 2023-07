Senado: Guillermo Snopek advirtió a CFK por Máximo/Recalde

La Resolución 16 de la Junta Electoral de UP fue comunicada después que la lista “Unidad Renovadora” de Moisés y la de Leila Chaher-Alejandro Snopek desistieran de las impugnaciones cruzadas.

Moisés aseguró: “Con Sergio nos une una visión muy pragmática de la política y una eficiencia a la hora de tomar decisiones que deriven en beneficios, políticas públicas, leyes y medidas que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Por eso desde el 10 de diciembre, él como presidente y yo como senadora, seguiremos construyendo soluciones”.

Sin dudarlo, Snopek se lo dedicó al diputado nacional y líder de lo que queda de La Cámpora: "Son operaciones políticas, yo se lo atribuyo a Máximo Kirchner. No tengo ninguna duda y es el responsable de que el Senado no funcione".

"Su hombre, que es (el senador) Mariano Recalde, no bajó a la comisión, no bajó al tratamiento, no bajó a dar quórum necesario y a plantear la situación de Jujuy. Entonces, si ellos responden a una agrupación y hay un lineamiento, él es el responsable directo de lo que pasa y no la presidenta", subrayó Snopek.

En ese marco, el dirigente jujeño detalló: "Es una resolución de la Junta del PJ, pero los plazos procesales, jurídicamente, están cumplidos y la boleta está oficializada".

"Vamos con la boleta de Sergio Massa", insistió Snopek, quien detalló: "No sé, a veces creo que son operaciones que se dan en el contexto de las definiciones políticas, lógicas y propias del escenario de discusión".

Tras el cierre de listas, parece que siguen abiertas las heridas entre el peronismo y La Cámpora, pero CFK sigue sin poder destrabar las complicaciones familiares. ¿CFK está al tanto de cada una de las jugadas fallidas de su hijo Máximo? ¿Snopek no embiste directamente contra CFK por tratarse de la presidente del Senado?

