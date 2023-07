Roberto García Moritán: "Mauricio me dijo 'vos confiá'"

"Me pareció que este era el camino para que, de una vez por todas, y sobre todo para los porteños, donde me estaba postulando como candidato, podamos mejorar nuestra calidad de vida y comenzar a elevarla", continuó.

Consultado acerca de por qué tomó la decisión ahora, y si "era una estrategia que tenías pensada previamente, para sumar visibilidad y luego trasladarla a Jorge Macri, porque hace tres meses Jorge Macri era candidato, y la polarización y las circunstancias eran las mismas", Roberto García Moritán respondió: "Sí, puede ser. La realidad es que Jorge se acercó y ya estaba empezando a programar y visualizar la ciudad que se viene. Empezamos a hablar sobre los aspectos que nos unían, y quizás te diría que lo que me terminó de convencer fue el llamado de Mauricio, donde me explicó la importancia de los gestos y los ejemplos".

"No vengo con la decisión tomada de ocupar un lugar protagónico que me premie a mí por encima de los demás, todo lo contrario (...) Mi objetivo es resolver los problemas de los porteños. Me pareció que la posibilidad de converger con Republicanos Unidos en un espacio donde podamos lograr que las cosas pasen era un desafío mucho mayor que la competencia interna, y una posibilidad más concreta de generar los cambios que hacen falta", afirmó.

Yo quiero ser parte de algo grande. Si me preguntas cuál va a ser mi rol en lo que venga, no lo tengo claro. Mauricio me dijo: 'vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria, y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande Yo quiero ser parte de algo grande. Si me preguntas cuál va a ser mi rol en lo que venga, no lo tengo claro. Mauricio me dijo: 'vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria, y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande

"Algo importante que transforme la vida de los argentinos y que la historia nos reconozca como una generación de personas, de líderes valientes que se animaron a enfrentar a las mafias, a los violentos, a los que nos hacen la vida infeliz, una era diferente. Eso es lo que a mí me importa", expresó.

