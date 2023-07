Moritán vs. Bodart: Arden las elecciones 2023

Yo estoy tranquilo, gordito, mirá que miedo te tengo Yo estoy tranquilo, gordito, mirá que miedo te tengo

roberto-garcia-moritan-alejandro-bodart-1618901.jpg

Y esto causó que Bodart retrucara, previo a que se retirara hacia la zona de los camarines:

¿Sos macho? ¿Tenes huevos? Andá a discutir con tu mujer [...] Provocador de mierda, ¿así tratas a tus empleados? Te crees un patrón de estancia porque tenés guita ¿Sos macho? ¿Tenes huevos? Andá a discutir con tu mujer [...] Provocador de mierda, ¿así tratas a tus empleados? Te crees un patrón de estancia porque tenés guita

De la misma manera, el aspirante a gobernador provincial acusó, para después calificarlo como un “chupasangre” antes de abandonar los estudios de TN, en donde participaron de otro cruce en vivo en el programa “A dos voces”:

Vos vivís del trabajo esclavo, les pagas 70 lucas a tus empleados y encima decís que viven por la propina Vos vivís del trabajo esclavo, les pagas 70 lucas a tus empleados y encima decís que viven por la propina

Moritán vs. Bodart: El primer round

Resulta que el cruce en el detrás de escena sólo fue una extensión de lo ocurrido durante el debate que medió el periodista Edgardo Alfano, ya que ambos habían sido citados para discutir la problemática de los piquetes.

No obstante, los dirigentes traspasaron el límite entre la política y la vida personal luego de que Bodart señalara: "Vos discutís con la panza llena”, en referencia a la propuesta de García Moritán. El miembro de JxC contestó a su opositor de la siguiente manera: “Alejandro apela al ataque personal porque le incomoda que los que venimos del sector privado resolvemos nuestros problemas sin ayuda del Estado”

El miembro de Juntos por el Cambio al indicar que su opositor buscaba “un estilo de debate en donde nos descalifiquemos personalmente” y asegurara:

Para mí es más fácil meterme con vos. Si queres te hago una radiografía de lo que fue tu vida parasitaria en relación a tu vínculo con el Estado Para mí es más fácil meterme con vos. Si queres te hago una radiografía de lo que fue tu vida parasitaria en relación a tu vínculo con el Estado

EL DEBATE POR LOS PIQUETES I Roberto García Moritán y Alejandro Bodart

En cuanto a la situación de los piqueteros, el precandidato a jefe de Gobierno porteño indicó su posición, como forma de contraponer el argumento de los manifestantes que tomaron el Ministerio por un reclamo alimentario:

En los piquetes, el 99% de los que están no quieren hacerlo. A vos, por ejemplo, no se te ve tan desnutrido [...] Pisá una PyME una vez, da un solo trabajo y hablamos En los piquetes, el 99% de los que están no quieren hacerlo. A vos, por ejemplo, no se te ve tan desnutrido [...] Pisá una PyME una vez, da un solo trabajo y hablamos

Por otro lado, García Moritán remarcó lo dañino de las protestas sociales que copan el centro de la Ciudad de Buenos Aires al manifestar que los cortes son contraproducentes para el tránsito al sur de la ciudad:

La avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad es la 9 de Julio, lo que no terminan de entender es que lo que hacen las manifestaciones es que más castigan al sur de la ciudad, a los que más lo necesitan La avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad es la 9 de Julio, lo que no terminan de entender es que lo que hacen las manifestaciones es que más castigan al sur de la ciudad, a los que más lo necesitan

Moritan-vs-Bodart-e1690466623485.webp

El dirigente de izquierda alegó que Moritán no estaba dispuesto al debate, pero sí a la pelea:

Hubo un debate de ideas donde intenté decirle que no hay que destruir un edificio, sino terminar con la pobreza y la miseria. Pero tiene una agresividad y un discurso de odio. Cuando terminó, me va persiguiendo porque quería que le metiera una piña Hubo un debate de ideas donde intenté decirle que no hay que destruir un edificio, sino terminar con la pobreza y la miseria. Pero tiene una agresividad y un discurso de odio. Cuando terminó, me va persiguiendo porque quería que le metiera una piña

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calificó de "violento" al dirigente de izquierda y manifestó que es funcional a un sistema que busca mantener el estatus quo de las personas que necesitan un plan para poder subsistir.

