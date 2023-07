"Lo conozco personalmente y ahora nos encontró la política. Es un jugador que siempre quisiera tener en mi equipo porque está sobrecalificado para ocupar el lugar de ministro de Justicia y Seguridad de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Tras la presentación de García Moritán, Burlando agradeció: “Roberto, sos la fuerza de la honestidad, sin lugar a dudas. La fuerza de la renovación. Me gratifica enormemente que me convoques: la seguridad y la justicia son un tema muy delicado y se necesita verdadero compromiso. Es hora de buscar y aplicar soluciones concretas en la Ciudad de Buenos Aires, porque una Justicia débil no es Justicia".

Renuncia

Fernando Burlando se suma al equipo de García Moritán tras bajar su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires semanas atrás cuando anunció: “Es una decisión largamente meditada, en la que he evaluado numerosas circunstancias, de diversa índole, pero todas fuertemente vinculadas al aporte al bien común y a objetivos que sólo favorezcan los intereses de esta provincia y de esta Patria que amo”.

“En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura”, argumentó el letrado que actualmente trabaja en el caso Cecilia Strzyzowski.

Gacela a Salud

Además de Burlando, García Moritán también presentó a otra posible ministra: María Isabel ‘Gacela’ Simán Menem, sobrina del expresidente Carlos Saúl Menem, médica especializada en endocrinología y metabolismo y en medicina nuclear que preside la Fundación Argentina de Síndrome Metabólico.

En el terreno político, Gacela fue primera candidata a legisladora porteña en 2005.

Otras lecturas de Urgente24:

Insólito Patricia Bullrich: Propone otro préstamo del FMI para el cepo

Biocombustibles: Aumento sobre aumento y presión a los surtidores

Frenesí rural de precandidatos pero eso no baja el ausentismo

Pese a todo, acuerdos salariales de Comercio y la UOM