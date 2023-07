Frenesí rural de precandidatos pero eso no baja el ausentismo

pino milei.jpg Nicolás Pino y Javier Milei en la Rural.

Más tarde, una pregunta: ¿fue promesa de campaña de Carlos Menem eliminar las Juntas (de Carnes y de Granos), privatizar los puertos de embarque y eliminar los derechos de exportación de un plumazo? Obvio que no porque la promesa de campaña de Menem en 1989 fue "el Salariazo". Sin embargo, Menem provocó la mayor revolución agropecuaria de la 2da. parte del siglo 20 si se le agrega la decisión de introducir las semillas transgénicas antes que Brasil y la Unión Europea. Conclusión: todo es relativo.

Sergio Massa es ministro y presidenciable. Él llevó medidas concretas pero vive el dilema de que sus aliados electorales mantienen conflictos permanentes con el campo. Massa, el gran interlocutor de gran parte del 'círculo rojo' con el Estado, convive con quienes ven unas polainas y jadean.

los históricos del peronismo;

los eternos rumiantes por la derrota de la exResolución 125 en 2008 (no positivo).

Además, el voraz gasto público que nunca baja y requiere más y más recursos tributarios.... Mal que le pese a los presentes en el predio ferial de Palermo, sólo la sequía evitó que el campo fuese gravado con más impuestos en el electoral 2023.

bullrich.jpg La precandidata a presidenta Patricia Bullrich durante el debate que organiza la SRA. Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

Por supuesto que resultó toda una novedad que el presidenciable de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) fuese invitado al evento, y concurriese aún sabiendo que no era su electorado propio, y que muchos no aceptaban escuchar algo diferente a lo que preopinan.

La cuestión de fondo, de todos modos, es responder al Mega Dilema: ¿Suma votos a los participantes jugar el juego de la Sociedad Rural? Por supuesto que es parte del ejercicio democrático aceptar la invitación y participar. Eso no se discute. Pero ¿cuántos electores atrae? Ni siquiera los sufragios del sindicato de peones Uatre....

Es cada vez mayor la distancia que existe entre los integrantes del 'círculo rojo' y los electores comunes y corrientes. La inflación corrompe la geometría de la distribución de la riqueza, y así la distancia entre un extremo y el otro de la universo provoca conclusiones irreconciliables. En este escenario, hay electores cada vez más difíciles de convocar, al menos a las PASO 2023. Este tipo de eventos ¿ayuda a crear interés en los escépticos? ¿O será que sólo estimula más agnosticismo?

Tal como se presenta el período electoral, quienes no participan de los comicios alcanzan volúmenes porcentuales inéditos, y su ausencia altera las conclusiones de las encuestas de opinión pública y provoca zozobra en los precandidatos.

Entonces, el desafío es cómo lograr que participen los que no quieren participar. Otra vez: ¿cuánto suma rendir exámen en la Rural?

