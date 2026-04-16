Glaciares en la Vía Láctea: El nuevo hallazgo de la NASA que es crucial

Vale destacar que, en diciembre de 2025, se informó que el telescopio espacial SPHEREx de la NASA había terminado el primer mapa infrarrojo de todo el cielo, precisamente, en 102 colores.

Este instrumento superponte fue lanzado en marzo de 2025 y los científicos están sorprendidos por la cantidad de información que puede recopilar.

La NASA detecta glaciares interestelares y deja fríos a los científicos Urgente24 Huelo de agua y polvo interestelar captados por la misión SPHEREx. Imagen: SPHEREx / NASA

Dónde se encuentran los 'glaciares interestelares'

Ahora bien, los científicos observaron las numerosas nubes moleculares heladas en las regiones Cygnus X y la Nebulosa de Norteamérica de la Vía Láctea.

El telescopio espacial está diseñado para encontrar dichas moléculas heladas en todo el cielo.

“Esperábamos detectar estos hielos frente a estrellas brillantes individuales: la luz de una estrella actúa como un foco, revelando cualquier hielo en el espacio entre nosotros y esa estrella. Pero esto es diferente”, dijo el autor principal Joseph Hora, astrónomo del Centro de Astrofísica (CfA) de Harvard & Smithsonian en Cambridge, Massachusetts.

De acuerdo con el investigador, SPHEREx pudo detectar el hielo con un "detalle increíble" al analizar la luz de fondo difusa que brilla a través de nubes de polvo enteras.

glaciar glaciares freepik Así se ven los glaciares en la Tierra. Imagen: Freepik

¿Por qué este descubrimiento es importante?

El mapeo infrarrojo confirmó que dichos depósitos de hielo, que se adhieren a la superficie de diminutos granos de polvo, almacena la mayor parte del agua del universo, indica la NASA. En ese sentido, serían la principal fuente del agua que abastece nuevos sistemas solares.

“Estos vastos complejos helados son como ‘glaciares interestelares’ que podrían proporcionar un suministro masivo de agua a los nuevos sistemas solares que nazcan en la región”, afirmó Phil Korngut, coautor del estudio e investigador de instrumentos del proyecto SPHEREx en Caltech, Pasadena, California.

“Es una idea fascinante pensar que estamos ante un mapa de material que podría caer sobre planetas nacientes y, potencialmente, sustentar la vida en el futuro”, agregó.

El hallazgo también respalda la idea de que el hielo interestelar se forma en la superficie de partículas microscópicas de polvo, no más grandes que las que se encuentran en el humo de una vela.

Además, el instrumento mostró que las regiones densas de polvo protegen a los hielos de la intensa radiación ultravioleta emitida por las estrellas recién nacidas, explica la agencia espacial estadounidense.

Los hallazgos se publicaron en The Astrophysical Journal.

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