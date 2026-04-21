Ascacíbar confesó su fanatismo por Boca y la admiración por Cascini y Serna

De chico fanático, enfermo de Boca De chico fanático, enfermo de Boca

Más allá de su recorrido en el Pincha, la pasión nunca se fue: "Después a uno le tocó ir para el lado de Estudiantes, entonces hacés tu carrera ahí, querés al club igual, terminás amando al club también porque son 20 años que te enseñó un montón de cosas".

"Pero verlo a Raúl (Cascini) al Chicho (Serna)... es como que Boca era algo hermoso, era lo más grande. Siempre soñé con tener esta posibilidad de estar en este club y ahora que me toca disfrutándola", sostuvo el Rusito.

Boca y Unión empataron por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 El Rusito es titular indiscutido en el Boca de Úbeda FOTO NA @BocaJrsOficial

Y se animó a fantasear con celebrar como esas grandes figuras que quedaron en la historia del Xeneize. "Siempre buscar cosas para mejorar y para quedar en la historia hermosa de este club", expresó.

Cuándo juega Boca vs Defensa y Justicia

Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El partido se juega el jueves 23 de abril a las 20 hs. en el Estadio Norberto Tomaghello.

Tanto para el Xeneize como para el Halcón será un partido fundamental ya que se trata de la recta final del Apertura y ninguno de los dos, por ahora, está clasificados a los playoffs.

Sin embargo, Boca juega con la tranquilidad de estar tercero en la tabla de posiciones con 24 unidades. La diferencia con Defensa y Justicia es que el equipo de Varela está octavo, con 19 puntos, y tiene más riesgo de quedar eliminado.

Los dirigidos por Mariano Soso están en la última posición clasificatoria y tienen el mismo puntaje que su seguidor, San Lorenzo, que está décimo.

Cuándo juega Boca en Copa Libertadores 2026

Después de Defensa y Justicia, el equipo de Claudio Úbeda tendrá que viajar a Brasil para visitar a Cruzeiro. Será el último partido de la primera vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Boca-Juniors-Universidad-Católica.Urgente24 Boca marcha primero de su grupo con puntaje ideal FOTO: @BocaJrsOficial

El encuentro se jugará el martes 28 de abril a las 21.30 hs. de Argentina.

+ de Golazo24