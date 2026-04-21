Santiago Ascacíbar confesó su fanatismo por Boca Juniors. Luego del triunfo en el Superclásico por 1 a 0 ante River Plate, el mediocampista Xeneize dijo en una entrevista de radio que desde pequeño se vuelve loco por los colores azul y amarillo.
A CORAZÓN ABIERTO
Ascacíbar confesó su fanatismo por Boca y la admiración por Cascini y Serna
Santiago Ascacíbar reveló su pasión por Boca desde pequeño. El mediocampista no ocultó su amor por los colores.
Era un rumor. Santiago Ascacíbar era futbolista de Estudiantes, club en el que hizo su formación en divisiones inferiores y en donde debutó en el profesionalismo, y se especulaba con una posible salida a River o a Boca.
El mercado de pases estaba en pleno revuelo y el nombre del Rusito sonaba por todos lados. En algún momento parecía que se lo llevaba Marcelo Gallardo para Núñez. Finalmente se lo trajo Juan Román Riquelme para la Ribera.
Qué dijo Santiago Ascacíbar
Era un rumor que el jugador era hincha de Boca. Algo que se decía, que circulaba pero más como un juego popular futbolero. Este martes, en una entrevista con Radio La Red, el futbolista acabó con tanta teoría.
"De chico fanático, enfermo de Boca", dijo Santiago Ascacíbar.
Más allá de su recorrido en el Pincha, la pasión nunca se fue: "Después a uno le tocó ir para el lado de Estudiantes, entonces hacés tu carrera ahí, querés al club igual, terminás amando al club también porque son 20 años que te enseñó un montón de cosas".
"Pero verlo a Raúl (Cascini) al Chicho (Serna)... es como que Boca era algo hermoso, era lo más grande. Siempre soñé con tener esta posibilidad de estar en este club y ahora que me toca disfrutándola", sostuvo el Rusito.
Y se animó a fantasear con celebrar como esas grandes figuras que quedaron en la historia del Xeneize. "Siempre buscar cosas para mejorar y para quedar en la historia hermosa de este club", expresó.
Cuándo juega Boca vs Defensa y Justicia
Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El partido se juega el jueves 23 de abril a las 20 hs. en el Estadio Norberto Tomaghello.
Tanto para el Xeneize como para el Halcón será un partido fundamental ya que se trata de la recta final del Apertura y ninguno de los dos, por ahora, está clasificados a los playoffs.
Sin embargo, Boca juega con la tranquilidad de estar tercero en la tabla de posiciones con 24 unidades. La diferencia con Defensa y Justicia es que el equipo de Varela está octavo, con 19 puntos, y tiene más riesgo de quedar eliminado.
Los dirigidos por Mariano Soso están en la última posición clasificatoria y tienen el mismo puntaje que su seguidor, San Lorenzo, que está décimo.
Cuándo juega Boca en Copa Libertadores 2026
Después de Defensa y Justicia, el equipo de Claudio Úbeda tendrá que viajar a Brasil para visitar a Cruzeiro. Será el último partido de la primera vuelta de la Copa Libertadores 2026.
El encuentro se jugará el martes 28 de abril a las 21.30 hs. de Argentina.