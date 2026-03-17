Milei recordó a las víctimas del atentado a la embajada de Israel y advirtió sobre el avance del antisemitismo

Milei y su respaldo a Israel

En otro tramo de su intervención, Milei volvió a manifestar el fuerte alineamiento de su gobierno con el Estado de Israel y con la lucha contra el terrorismo.

“La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron alejarnos de una nación hermana”, sostuvo el Presidente.

También recordó que tanto el atentado contra la embajada de Israel como el ataque contra la AMIA en 1994 marcaron profundamente a la sociedad argentina.

“Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo”, señaló.

En ese contexto, el jefe de Estado fue contundente al advertir que el terrorismo sigue siendo una amenaza global:

“Frente al terrorismo no puede haber tregua”.

Alerta por el antisemitismo

El mandatario también expresó su preocupación por el crecimiento de los discursos antisemitas en distintas partes del mundo.

“Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Debemos combatir el antisemitismo en todos los frentes”, afirmó.

Según Milei, la defensa de estos principios es clave para preservar los valores democráticos. “Esa es la forma de defender lo que somos, los principios que nos fundaron como nación”, agregó.

La política exterior del Gobierno

Durante el acto, el Presidente también destacó algunas medidas adoptadas por su gestión para reforzar la lucha contra el terrorismo.

En ese sentido señaló que “el Estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento”, y mencionó la creación de registros públicos de personas y organizaciones vinculadas con actividades terroristas.

Además, reafirmó la posición internacional del país respecto a Israel. “Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades”, sostuvo.

El Presidente también anunció que Argentina asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, un organismo que trabaja para preservar la memoria histórica y combatir el antisemitismo.

“Nuestro país alberga la comunidad judía más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo fuera de Israel; esa presencia enriquece y engrandece profundamente nuestra identidad nacional”, destacó.

Críticas al kirchnerismo

Sobre el final de su discurso, Milei también apuntó contra gobiernos anteriores al referirse a la política exterior argentina.

“Mientras otros gobiernos firmaron Memorándum con Irán; nosotros lo firmamos con una democracia liberal, que comparte nuestros valores éticos y morales”, afirmó.

El mandatario cerró su intervención reafirmando su postura frente al escenario internacional actual.

“Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní”, sostuvo.

Y concluyó con una fuerte crítica al gobierno iraní, al que definió como “una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo”.

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