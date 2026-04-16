Maximiliano Pullaro y Pablo Quirno unen fuerzas para blindar el biodiésel argentino

image El gobernador provincial llevó al canciller, Pablo Quirno, un documento en defensa de la producción santafesina de biodiésel Foto: Gobierno de Santa Fe

La batalla del biodiésel

El ministro provincial precisó que "La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición". A su vez, destacó "el trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario".

"Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados". "Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados".

Sobre esa línea, Losada calificó el encuentro como "positivo" y sostuvo que el objetivo del documento es "demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio"; además de señalar que "no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe". Según indicó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.

image El Gobierno de Santa Fe volvió a llevar su agenda productiva al plano internacional con un reclamo puntual: revisar las restricciones que hoy limitan el ingreso del biodiésel argentino al mercado europeo.

El escrito expone la realidad productiva de la Provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.

Cabe recordar que el tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, la cual informó Urgente24, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.

La "batalla del biodiésel" es, en última instancia, una disputa por quién define qué es "sustentable". Santa Fe busca demostrar que se puede ser una potencia exportadora sin sacrificar el medio ambiente, exigiendo que las reglas de juego internacionales se basen en datos reales y no en proteccionismo encubierto.

El informe de la UE

La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807. Desde la Provincia se advierte que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.

A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.

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