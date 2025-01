Cierra la fábrica Dass (Adidas): 360 trabajadores despedidos

"Lo primero que quiero decir es que cierra Adidas, porque poner en DASS el foco cuando en realidad es Adidas el principal responsable de la decisión no es centrar la realidad en el verdadero causante. El responsable es Adidas internacional. No sé las causas, porque la empresa no comunicó los motivos, pero nosotros podemos inferir que se debe a la apertura total del comercio de importaciones que tiene la Argentina", sostuvo Amicone.

El sindicalista añadió que la industria atraviesa una "doble crisis": por un lado, la importación de calzado a precios más baratos que los costos de producción local y, por otro, la caída de las ventas debido a la recesión económica que afecta al país. "Les conviene traer desde el exterior las zapatillas por un tema económico", señaló, y explicó que se ha notado una caída importante en el consumo. "En buenos tiempos, la Argentina tenía un promedio de ventas de tres pares de zapatillas al año por persona. Hoy estamos en 2,4 pares", dijo.

Amicone también reveló que los trabajadores estaban de vacaciones hasta el 6 de enero, pero que la empresa extendió ese período hasta el 20 de enero. "¿En ese tiempo estaban preparando esto que hicieron ahora? Mandan el telegrama de despido sin que les importe que estaban de vacaciones. Vamos a informar a Kicillof para ver si podemos frenar el cierre y evitar que los empleados queden sin sustento", expresó el dirigente sindical, mientras se prepara para luchar contra el cierre y exigir soluciones para los empleados afectados.

De acuerdo al sitio Data Gremial, la historia de Dass en la Argentina comenzó en 2007, cuando la empresa brasileña desembarcó en el país. En su mejor momento, en 2012, llegó a emplear más de 4.000 trabajadores. Sin embargo, no estuvo exenta de dificultades económicas. En 2018, la firma despidió a más de 800 trabajadores en la planta de Coronel Suárez, pero continuó operando. En 2020, la empresa intentó una reactivación de su capacidad instalada, que había quedado subutilizada.

Dass tiene presencia en toda América Latina y cuenta con otra planta en Eldorado, Misiones, donde produce calzado deportivo para marcas como Nike, Fila, Umbro y Asics.

Con 45 años de trayectoria, la compañía se considera uno de los grupos industriales más importantes en el sector de marcas deportivas de la región, con presencia no solo en Argentina, Brasil y México, sino también en Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Centroamérica.

