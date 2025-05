4ta reunión directa entre Rusia y Ucrania, ¿sienta bases para la paz?

Acuerdo de intercambio de prisioneros a gran escala, bajo el formato de 1.000 por 1.000

Ucrania solicitó c onversaciones directas entre los jefes de Estado, Zelensky y Putin . Esta petición ha sido "tomada en cuenta" por la delegación rusa.

. Esta petición ha sido "tomada en cuenta" por la delegación rusa. Se acordó que tanto Rusia como Ucrania presentarán su visión detallada de un futuro posible alto el fuego. "Una vez presentada esta visión, creemos que sería apropiado —también lo acordamos— continuar nuestras negociaciones", concluyó.

del lado ruso, el gobierno de Moscú ha venido exigiendo una serie de condiciones para alcanzar la paz con Ucrania, entre ellas el reconocimiento de los territorios ganados en combate o mediante plebiscitos ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, lo que estuvo puesto sobre la mesa de las negociaciones de este viernes.

Sobre esa cuestión, la primera propuesta de paz presentada por Vladímir Putin, hace unos meses, contemplaba el retiro de las tropas ucranianas de Donetsk y Lugansk —autoproclamadas repúblicas dentro de la Federación Rusa—, así como de las provincias de Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022.

Sin embargo, frente a la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump —a quien, según fuentes cercanas, “se le está agotando la paciencia”—, Putin transmitió una nueva postura al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reciente reunión en San Petersburgo. En ese encuentro, el presidente ruso habría planteado la posibilidad de renunciar “parcialmente” a sus reclamaciones sobre ciertas zonas de las cuatro regiones ucranianas actualmente ocupadas de forma parcial y que aún permanecen bajo control de Kiev.

image.png Putin con Trump | FOTO DE ARCHIVO

Putin propuso no continuar su avance militar en las áreas de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón donde las tropas rusas todavía no han ingresado. No obstante, dejó en claro que la península de Crimea, actualmente bajo control ruso tras un plebiscito internacionalmente rechazado, debe ser reconocida como territorio legítimamente ruso.

En ese sentido, la propuesta de Putin tendría como condición sine qua non que Washington reconozca la soberanía rusa sobre Crimea, así como el control de facto sobre partes de las cuatro regiones mencionadas que actualmente están en manos del Kremlin, según revelaron fuentes familiarizadas con las negociaciones al Financial Times.

No obstante, funcionarios europeos consultados bajo condición de anonimato advirtieron que la oferta rusa podría tratarse de una maniobra estratégica para atraer a Trump con una aparente concesión, con el objetivo de obtener a cambio otras exigencias, como impedir la futura adhesión de Ucrania a la OTAN o garantizar el traspaso de la cuenca del Donbass a Moscú.

Tras Estambul, Trump espera reunirse directamente con el líder de Rusia

Las delegaciones rusa y ucraniana, encabezadas por el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el asesor presidencial ruso, Vladímir Medinsky, se han reunido este viernes por cuarta vez desde el inicio de la guerra, en Estambul, siendo esta la segunda ocasión que el encuentro tiene lugar en la capital turca, a pesar de que la prensa internacional lo presenta como una “novedad”.

Entre los avances logrados durante este viernes, ambas delegaciones acordaron un intercambio simultáneo de 1.000 prisioneros de guerra, que se llevará a cabo "en un futuro próximo", según declaró el ministro de Defensa ucraniano a la prensa.

image.png La delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, asiste a una reunión con la delegación ucraniana (no aparece en la imagen) en Estambul, Turquía, el 16 de mayo de 2025. Murat Gok/Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía/Folleto vía REUTERS

Además de este punto, ambos países se comprometieron a redactar por escrito sus respectivas condiciones para alcanzar un eventual alto el fuego.

No obstante, pese a la relevancia de la reunión en Estambul, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo las expectativas hace apenas 24 horas al afirmar que “no va a pasar nada” hasta que él y Vladímir Putin se reúnan en Washington.

"No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos", dijo Trump el jueves a los periodistas en el Air Force One antes de aterrizar en Emiratos Árabes Unidos, como parte de su gira por Oriente Medio. "Pero vamos a tener que resolverlo porque está muriendo demasiada gente".

Trump añadió que Putin"obviamente... no iba a ir" a menos que el Presidente estadounidense también estuviera presente. Sobre ese punto, como no participó el líder ruso, a quien le pesa una orden de captura internacional de La Haya por supuestos crímenes de guerra, el mandatario de Kiev tampoco decidió participar en la reunión.

