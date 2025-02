Donald Trump inicia guerra comercial global que puede afectar a Javier Milei

Guerra comercial inminente, especulan los agentes de mercados financieros. El índice paneuropeo STOXX 600 cayó 1,3% en las operaciones matinales, encaminándose a su mayor caída diaria este año, y los futuros del S&P 500 de Wall Street cayeron 1,4% y los del Nasdaq, con gran presencia tecnológica, bajaron un 1,6%. Hablando en su propiedad de Mar-a-Lago (Florida, USA), Donald Trump indicó que la Unión Europea (27 naciones) también sufriría suba de aranceles tal como ya sucedió con Canadá, México y China, pero no dijo cuándo: "No se llevan nuestros autos, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada y nosotros les compramos todo", dijo a los periodistas.