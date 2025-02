Quiso presumir su fortuna y terminó siendo "topo" de ARBA: vive en torre declarada como baldío

Se trata de un desarrollo inmobiliario de alto valor que cuenta con una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados; playas de arena y áreas de esparcimiento y sector deportivo con canchas de fútbol y tenis. Se trata de un desarrollo inmobiliario de alto valor que cuenta con una laguna artificial de 20.000 metros cuadrados; playas de arena y áreas de esparcimiento y sector deportivo con canchas de fútbol y tenis.

image.png Alex Caniggia terminó siendo "topo" de ARBA

Cada unidad habitacional de alta gama cuenta con terrazas con vistas panorámicas, piscinas climatizadas, gimnasio de última generación y salones de usos múltiples.

Además, el complejo ofrece seguridad privada las 24 horas y acceso exclusivo a su playa artificial.

A raíz de las publicaciones en redes sociales, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires procedió a revalorizar los inmuebles y emitió un comunicado:

Es inaceptable que en un complejo con departamentos de lujo se paguen impuestos como si fueran terrenos baldíos. Vamos a seguir profundizando estas fiscalizaciones para evitar estas maniobras y asegurar que los evasores cumplan con sus obligaciones igual que hace el resto de los bonaerenses que están en regla y pagan sus impuestos al día .

image.png ARBA puso en orden los papeles del edificio de Alex Caniggia

Los vecinos, indignados con el militante de Milei

Los propietarios del nuevo complejo se mostraron molestos porque el gobierno provincial usó drones para investigar la propiedad.

Alex no registró las crìticas:

Me gusta que me critiquen, porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente. El que tiene plata, hace lo que quiere. O sea, me compro otro, mirá.

“¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? Mirá, tu sueldo del mes, 2 mil dólares, otros 2 mil dólares", cerró Caniggia quien vive en su nuevo departamento junto a su pareja, Melody Luz, con quien compartió un reality como pareja de baile.