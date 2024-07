Batalla cultural libertaria: Alexander Caniggia / Furia (GH) en estreno de Carajo Stream

image.png Como Pepe Marrone en los años 70: la "nueva" TV de Alexander Caniggia se burla de los enanos

Caniggia desató un vendaval de “Guerra del cerdo” contra los viejos y homofobia generalizada. Una especialidad del 'Gordo Dan'.

Muy livianito el resto. Su auto referencialidad fue total al punto que llegó a expresar: “Mi hermana Charlotte y yo somos los jugadores número uno en los realities de Argentina y el mundo entero”.

Estuvo acompañado por Tomás Díaz Cueto, movilero de LN+; y por Melina de Piano, periodista deportiva que trabaja en ESPN.

Ambos se mostraron sumamente incómodos por una docena de frases como las siguientes:

“Gente grande, paso al costado, su tiempo ha pasado”.

“Más que ser conductor de TV me gusta la guiturri, por eso firmé con este canal”.

"En Gran Hermano de España me imitaban el acento argentino otros participantes de la casa. Entonces, le hice bullyng con insultos cada día a una de las jugadoras hasta que renunció, no aguantó la presión."

"Me cogí a varios putetes en las placas de votación. Me expulsaron cuando peleamos con otros participantes”.

“Tomen esto, putos”.

"Al Club Tigre lo maneja la familia de Sergio Massa, nunca puede andar bien."

“El peluca Milei es amigo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. ¿Quiénes son los amigos de los Kukas?".

“Zurdos hijos de puta. Este es un programa no apto para Kukas”.

“Costa (transformista que trabaja en Telefe) es un traba que tira mierda, una mogólica”.

"El enano tiene la jirafona, ojo que se calienta, es actor porno".

“Ceferino Reato es un viejo putete”.

“¿Lo bancás al puto de Angel DeBrito? Hay que mear en la cara a todo el que te critica porque los putetes de la tele se juntan y critican”.

Furia, en modo libertario y buscando billetes

Juliana Scaglione (Furia) es una gran admiradora de 'El Emperador', tal como se auto titula el hijo de Claudio Caniggia.

Por su parte, Alex le devolvió los cumplidos durante el juego de Gran Hermano (que duró más de 6 meses) e instó a sus seguidores a votar por la entrenadora.

A pesar de que ha tenido poco contacto con la realidad argentina, ya que estuvo aislada desde diciembre de 2023, Juliana aprendió rápido el juego de la tele y desde Carajo Stream le tiró “todos los centros” imaginables a Javier Milei y su gobierno.

“No voté a Alberto Fernández. Quería ganar el premio para buscar una mejor calidad de vida porque sabía que con el peluca las cosas iban a estar mejor. Quería usar esa plata para ponerme un gimnasio”.

“No se tienen que enojar con el presidente por los precios sino con los que manejan las materias primas y venden caro”.

“Hay que tener paciencia porque lo que recibió Milei es pesado y pasó poco tiempo. Yo le regalé mi ropa a los homeless porque veo que le debo mucho a la gente que me apoyó tanto cuando estaba encerrada”.

“Al Peluca la gente lo quiere demasiado pero la tele no está mostrando cuanto la gente lo aprecia. No soy su vocera pero veo que eso está sucediendo”.

“¿Furia diputada?”, le preguntaron. “Hay que tener estudios y yo soy solamente entrenadora pero me gusta luchar por los demás. Si más adelante estudio abogacía, tal vez. Ahora las mujeres tenemos voz y voto, yo demostré que las mujeres también hablamos y pensamos."

¿Existió un modo de comunicación que unió a Furia dentro de la Casa y a Javier Milei durante la campaña?

Mientras el líder de La Libertad Avanza privilegiaba el formato de redes, en mensajes para Tik Tok, Furia practicó un método similar:

“Empezamos 17 jugadores pero yo prefería hablarle a la cámara, como si estuviera dentro de una red social. Nadie me lo enseñó pero me di cuenta que si le hablaba a la cámara me posicionaba. Entré con 5.000 seguidores en Tik Tok y llegué a los 400 mil cuando me eliminaron. En Instagram ya llegué a los 800 mil”.

6 meses y 2 semanas de encierro resumidos en 33 frases:

"Cuando abrí las puertas de la Casa, la energía me cambió la vida y me invadió un espíritu. Empecé a caminar como una niña. Mi adolescencia fue difícil… Murieron mis viejos y me concentraba en el deporte… Jugué esos seis meses como una chica que no había tenido esa parte lúdica en su vida." "Dentro de la casa no pensás en el sentimiento de los demás, solamente querés ganar." "Soy soñadora pero tengo luna en tauro. Tengo que mantener los pies en la tierra. Soy de trabajar." "Sali sin un mango de la Casa, porque no ganè el reality." "Me di cuenta que el juego era “inganable” porque al reglamento lo cambiaban todo el tiempo desde la producción." "Me hubiera gustado ser atleta olímpica pero ya tengo 33 años y padezco leucemia, no puedo forzar tanto la máquina. Tal vez, ahora tenga que bajar un cambio." "El juego del que ganó, Bautista, era muy caracol, lento. Si algo no le gustaba, no lo hacía. Nunca le disparé, me llevaba bien." "Regalé la final, pude haber ganado. Debí explotar dentro del confesionario, para que mis compañeros no me vieran nerviosa." "Enojarse te destruye, el que se enoja, pierde…" "Por lo que se dice en la calle, hubo fraude pero yo hoy tengo que agachar la cabella para poder trabajar." "Tengo cualidades de actriz, me admiro, soy una showman". "Me gustan los chongos no por el físico sino por lo que tienen adentro, el físico es un plus. Yo busco por el lado de la inteligencia y el compañerismo, que tu pareja no te envidie. Soy lesbiana y bisexual." "A los que nos dicen raros también tenemos derecho de hablar, existir y pensar. No somos un asco por ser diferentes." "Me gustaría ponerle un par de bozales legales a gente que me está bardeando en los medios. Aprovechan para maltratarme y hacerse famosos." "Me dijeron que me censuraron y que hicieron campaña en mi contra algunos streamers vinculados a Telefe. Creo que conspiraron contra mí porque les rendía." "Nunca mostraron cuando meditaba, cada mañana, solamente cuando me editaban cuando me enojaba o gritaba. El quilombo siempre mide más." "No me drogo. Soy una mujer con mucha energía, no soy adicta. Algunas personas nacimos con mucha energía, nacimos para el éxito. Los que están con energía baja dicen que el acelerado toma falopa." "Soy una atleta súper limpia. Es mentira que durante el reality nos daban droga." "Mis fans quieren generar una bolsa de dinero porque sienten que me cagaron, que me hicieron mierda y quieren darme la guita como premio consuelo." "El premio rating que me entregaron al final del ciclo fue un chiste, me gastaron." "Yo no estudio lo que digo, me sale. En mi familia hubo artistas pero no pudieron entrar en el negocio." "La experiencia de haber vendido todo tipo de cosas y manejar locales comerciales me sirvió para ser suelta en los medios." "Me encanta lady gaga, algunos me ven parecida a ella. Me gustaría cantar." "No tendría una cuenta de Only Fans porque tengo un público de niños. Si en algún momento no tengo trabajo, tal vez lo haga." "En tres horas de tik tok generé 250 dólares, se puede trabajar con el celular y ganar dinero en las redes. Los que están en redes no son todos vagos." "La TV está muriendo por las redes y el streaming. En el celular, yo veo lo que quiero, no lo que me programan." "Usen las redes sociales como una distracción, entre las horas de trabajo o de estudio." "Tengo humor negro pero a veces no se entiende mi show." "Salì en modo showgirl, ahora analizo todo, ya no exploto tanto". "Todo el mundo me ama, todo el mundo se muere por mí pero sepan que mi nombre está registrado y que deben pagarme si lo usan." “Cada vez que salgo a la calle siento que me gritan “furia, furia”. Me gritan también desde los edificios cercanos. Tengo que entender que la gente me adora pero ellos no son mis amigos”. “Los sicólogos de la producción existen pero se ven sobre pasados por lo que genera Gran Hermano”. “Salí armada de la Casa. Yo antes era muy buenuda y ahora soy más pilla”.

furia.jfif Furia: ¿Viva la Libertad Carajo?

Con la tuya: ¿la nueva comunicación?

El canal libertario no quedó conforme con lo cuantitativo (15.000 conectados a Youtube) pero seguramente podrán hacer decenas de videos para las redes sociales con el extravagante contenido generado.

Los seguidores que dejaban mensajes en el contestador gritaban: “viva la libertad carajo” o bien “que sigan llorando los zurdos y los kukas”.

La consigna es no dudar, no reflexionar, “sacar lo que se tiene adentro” aunque signifique homofobia o xenofobia.

Existe un proverbio que se acepta hoy en casi todo el mundo, en pleno siglo XXI.

"El pez se pudre por la cabeza".

El “modelo” de comunicación de los “cerebros” libertarios, en apariencia, les cierra: poca gente mira el streaming pero se generan contenidos para las redes.

Ahora bien, ¿Quién le paga a “El Emperador”, sus “patiños”, los estudios de TV y los principales invitados?

