Los audios de la China Suárez que dejaron a Pampita en shock: "La odio"

En uno de los audios, la China no se anduvo con rodeos y confesó: “Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio”. Y siguió sin piedad: “Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”. Claramente, Suárez no guardaba ni un ápice de simpatía por Pampita.

En ese mismo material, la actriz mostró su desconcierto por los comentarios de Pampita y Vicuña. “Ja, ja. Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benjamín (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir algo”.

Sin embargo, las palabras se volvían cada vez más hirientes. “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Y Benja me dijo que Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”, revelaba Suárez en otro fragmento. Además, la actriz aprovechó para dejar claro el desprecio que sentía hacia la ex esposa de Benjamín: “Se quedó con la casa, con todo. Es una genia, mentirosa serial”.

El nivel de la disputa se intensificaba a medida que pasaban los minutos, y Suárez no se guardó nada. "Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chu... quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué", lanzó sin filtros.

Además, la China relató una anécdota de lo más llamativa: “No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada... Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (mi beba)”. El tono de las declaraciones seguía siendo crudo, y el mensaje hacia Pampita quedaba claro: no había lugar para la reconciliación.

Finalmente, la China dejó en claro su desdén por la ex esposa de Vicuña, refiriéndose a ella como "muy graciosa" pero con una crítica feroz: “La belleza no sirve de nada si sos mala. Ella tiene un lomazo y todo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo”. El golpe de gracia vino cuando recordó una confrontación de antaño: “Yo me la crucé cuando estaba embarazada, y me la tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me dijo que tenía que ver que estaba con él. Pero a mi me daba fiaca verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja”.

