Le pusieron precio a la foto de Pampita y la China Suárez: "El abrazo de los US$18.000"

Por su parte, y fiel a su estilo, Pampita dialogó con LAM y se refirió en los mejores términos a la actriz y a la ex vedette:

Otra vez metida en un lío, pero voy a tratar de esquivarlo y no meterme. Hablé con las dos. Con Eugenia hablamos de otra cosa y terminamos hablando de eso. Y con Wanda hablamos por Instagram y terminamos hablando por teléfono Otra vez metida en un lío, pero voy a tratar de esquivarlo y no meterme. Hablé con las dos. Con Eugenia hablamos de otra cosa y terminamos hablando de eso. Y con Wanda hablamos por Instagram y terminamos hablando por teléfono

"El pasado ya lo tengo tan enterrado que no me provoca ninguna emoción", concluyó.

Del lado de Suárez, quien es mucho más reacia a dar declaraciones, sólo atinó a decir que "siempre charla" con Ardohain. Cabe recordar que ambas tienen una conexión familiar, puesto que Benjamín Vicuña tuvo hijos con las dos.

"No veo la hora": Pampita se sinceró y reveló cuál es su gran anhelo

Como era de esperar Pampita estuvo invitada en la gala de la revista GENTE de los Personajes del Año. En medio de la ceremonia que tuvo lugar en el Faena Art Center la modelo accedió a dar un móvil para Mañanísima y habló sin tapujos sobre lo que fue su año "movidísimo" en cuanto a lo sentimental.

"Mucho viaje por trabajo, muchas cosas personales fuertes también. Pero bueno, ya está terminando por suerte este año. No veo la hora que termine y que empiece uno nuevo de cero", confesó y de inmediato sumó: "Todo me afecta".

Embed - Pampita se despegó de los chats y aseguró: "Me llevó muy bien con Wanda Nara y La China Suárez"

Por otro lado, tampoco dejó pasar el momento para hablar sobre el incipiente romance con Martín Pepa: "Estoy ahí, conociendo a alguien. ¿Viste? Los primeros pasos, los primeros días. En esa". "Estoy en los primeros días que todo es muy lindo", se sinceró.

Sin embargo, lo que sí evitó fue referirse al escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. "No opino nada. No tengo nada que ver. No quiero tener nada que ver tampoco. Y además tengo muy buena relación con una y muy buena relación con la otra. Así que de mi parte está todo bien con las dos", manifestó con cautela.

