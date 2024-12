Knock out a Wanda Nara: Pampita y China Suárez a los abrazos

En 2015, Pampita lanzó un picantísimo tweet: " Esta es la familia que destruiste", escribió y mencionó a la actriz. Abajo de su mensaje, adjuntó imágenes con Vicuña y sus hijos.

image.png

Sin embargo, desde hace varios años, aseguran haber firmado la paz. Aunque nunca se habían mostrado juntas públicamente como lo hicieron esta vez.

Abrazos, risas y besos llovían ante las cámaras entre la China Suárez y Pampita. Carolina Ardohain con su característica sonrisa de siempre, de oreja a oreja, y la China un poco más tensa pero posó y la saludó igual.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1864459157320917169&partner=&hide_thread=false Pampita y La China juntas en un evento esta tarde



pic.twitter.com/bjhsic2CQy — fefe (@fedeebongiorno) December 4, 2024

La venganza de Pampita y la China Suárez contra Wanda Nara

Lo cierto es que, como mencionamos antes, nunca antes se habían mostrado así de unidas ante las cámaras, mucho menos tan "amorosas" o fundiéndose en un abrazo. Además, este episodio se dio tras que Wanda revelara polémicos chats reviviendo la histórica pelea entre Pampita y Eugenia Suárez, pero no sólo eso sino que también expuso a los hijos de la modelo.

En las conversaciones, Suárez defenestró a Pampita, con dichos como: " Me ahorcó", "Jamás la voy a perdonar", "Que se deprima solita en un hotel". Y además, aseguró que el hijo más grande de Pampita quería irse de su casa: "El más grande quiere vivir con nosotros, ya lo planteó".

image.png

image.png

Pampita, fiel a su estilo, con su sonrisa perfecta de oreja a oreja, fulmina a sus rivales, dejándolos know out. Cuando los chats se ventilaron, se mantuvo en silencio y continuó repitiendo ante la prensa que se lleva "excelente" con la ex de Vicuña y madre también de dos de sus hijos.

Luego, se prestó para una foto con Wanda Nara, quien automáticamente utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse junto a la modelo y mojarle la oreja a Suárez. Pero Pampita no da puntada sin hilo y tras dejar que Nara haga de las suyas, la destruyó con su sonrisa, mostrándose muy compinche con la China Suárez.

image.png

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pepeochoa88/status/1864465513826365916&partner=&hide_thread=false Wanda viendo la foto de Pampita y la china #LAM pic.twitter.com/Tl6DbGt9ZZ — pepe ochoa (@pepeochoa88) December 5, 2024

