Análisis fundamental: Spotify (+13%) sí, Paypal (-13%) no

La plataforma sumó 11 millones de suscriptores premium, casi en línea con lo esperado, y los usuarios activos mensuales (MAU) crecieron 12% interanual, alcanzando 675 millones, superando las previsiones del mercado. Pese a la mejora en rentabilidad, se observa una desaceleración en la fidelización, con una tasa del 7% proyectada para 2025.

Spotify cotiza actualmente con un forward FV/Sales de 5,7x, bastante por encima de su promedio de 3,4x en el último año. A pesar de la continua expansión de márgenes, el impacto del nuevo acuerdo con Universal Music Group (UMG) y la renegociación con Warner Music Group (WMG) generan incertidumbre sobre la evolución de los costos. A un precio de US$ 600, con un FV/Sales estimado de 6,5x en 2025, Spotify luce bien valuada.

PayPal (PYPL)

La fintech reportó un EPS ajustado de US$ 1,19, superando las estimaciones de US$ 1,13, pero con una caída de 2% interanual en su utilidad ajustada. Los ingresos crecieron 4% YoY hasta US$ 8.370 millones, levemente por encima del consenso. La mejora estuvo impulsada por los mercados internacionales, con un alza del 7% en ingresos trimestrales.

Las acciones sufrieron hoy (4/2)

El volumen total de pagos procesados (TPV) alcanzó US$ 437.840 millones, creciendo 7% interanual y superando las previsiones. Dentro de este segmento, Venmo creció 8%, mientras que las transacciones por cuenta activa subieron 8,5% interanual. Sin embargo, el crecimiento del volumen de pagos de marca se mantuvo estable en 6%, sin la aceleración que esperaba el mercado.

En cuanto a rentabilidad, el margen de transacción subió 130 pb interanual a 47%, por encima del 45,8% proyectado. No obstante, el margen operativo ajustado cayó a 18%, desde el 18,8% del trimestre anterior. El FCF se disparó a US$ 2.100 millones, triplicando el registrado en 4Q23 y creciendo 52% frente al trimestre anterior.

A nivel valuación, PYPL cotiza con un forward FV/Sales de 2,7x, superior a su promedio de 2,56x en el último año, mientras que su FV/EBITDA es de 13x, significativamente por debajo del promedio de 30x del último año. La reacción negativa del mercado, con una caída del 10% en la acción, parece exagerada considerando la estabilidad del crecimiento y la expansión en rentabilidad.

