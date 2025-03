Oswaldo Balanta: parte médico de San Lorenzo por el paro cardíaco en la práctica

Captura de pantalla (190).png San Lorenzo vía X

En efecto, el futbolista, que tiene 23 años, no tiene club desde enero de 2024. Hace más de un año que no viste la camiseta de un equipo, luego de que su anterior y único club, Boca Juniors de Cali (que milita en la segunda división del país cafetero) decidiera no renovarle el contrato y dejarlo libre.

Apenas 25 partidos entre 2022 y 2023 sumaba Balanta, que vio el visto bueno de la dirigencia de Marcelo Moretti para utilizar las instalaciones de San Lorenzo.

En este panorama, el Ciclón aclaró que "antes de comenzar con las pruebas futbolísticas, se le indicó realizar los estudios médicos correspondientes para llevar a cabo la actividad física exigida y los resultados no arrojaron ningún problema de salud".

Por último, cerró el comunicado: "San Lorenzo acompaña minuto a minuto a Oswaldo Balanta en la situación que atraviesa, poniéndose a disposición en todos los aspectos que el caso requiera".

