La furia de Lussich y Pallares tras el ninguneo de Wanda Nara a la prensa

Por qué motivo Wanda Nara se negó a dar notas

Luego de lo ocurrido en el evento que tuvo lugar en el shopping porteño, Wanda Nara se volcó a las redes sociales para explicar el verdadero motivo de su comportamiento.

A través de una storie que compartió en su cuenta personal de Instagram expresó:

Lamento no dar notas amo saludar a todo el mundo que se me acerca Lamento no dar notas amo saludar a todo el mundo que se me acerca

Sin embargo, posteriormente aclaró que con respecto a los cronistas explicó que si bien valora el trabajo de los periodistas evitó responder las preguntas por "la falta de respeto cuando vuelven al piso".

Asimismo, sobre el final del descargo se disculpó tanto con los noteros como así también con los camarógrafos "que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas".

