Yuyito González contra Fátima Florez: nuevo round de las mujeres de Javier Milei

image.png

Yuyito González y Fátima Florez se dicen de todo

En diálogo con Intrusos, Yuyito contestó todo: “No quiero hablar de cosas que no tengo ganas ni me pertenecen. Nadie me pidió no hablar. Nadie me hace a mí una bajada de línea de absolutamente nada, digo lo que quiero y lo que siento”, comentó.