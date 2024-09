Jimena Barón fue a visitar a su papá al cementerio y se llevó una sorpresa que la impactó

image.png

“Bueno, voy a hablar con este tipo un poco para compartirle mis angustias para ver si del más allá me puede dar una mano, ya que acá no hizo nada”, soltó. Acto seguido, contó lo que nadie imaginaba: “No está mi papá. No está en el cementerio. No estaba más. Respiré un poco ahí, mientras tanto había un sepelio. Era tan oscuro todo...”, expresó.