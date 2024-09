Pablo Echarri y Nancy Dupláa confirmaron la peor noticia sobre su matrimonio: “Muy difícil”

image.png

Pablo Echarri y Nancy Dupláa en su peor momento

“Es un año muy difícil en todo sentido… uno no puede abstraerse más allá de la propia realidad que es privilegiada. La ficción no está más, si no viene una plataforma con un proyecto específico no hay mucho trabajo. Nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento. El teatro es un lugar de resistencia hoy en día”, dijo Dupláa en diálogo con Intrusos.