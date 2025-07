Formalizan el 9/7 acuerdo La Libertad Avanza y el macrismo para competir juntos en provincia de Buenos Aires

image.png Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, junto a Jorge y Mauricio Macri

Acuerdo roto en el interior de la provincia de Buenos Aires

Varios intendentes elegidos en 2023 con la boleta de Juntos por el Cambio anticiparon que no serán de la partida y no se encolumnarán. Jugarían por fuera del armado del frente electoral en sus propios distritos. El desacuerdo más importante se da con Soledad Martínez, de Vicente López, quien responde a Jorge Macri; María José Gentile (9 de julio) y Pablo Petrecca (Junín).

Otros alcaldes no descartan ejercer la libertad de acción para, luego del cierre de alianzas, anotar sus propios candidatos en acuerdo con la UCR bonaerense y el armado del peronista disidente que impulsan Julio Zamora (Tigre) y Joaquín de la Torre (San Miguel).

Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) manifestó su hartazgo con los condicionamientos impuestos por los hermanos Milei y dejó trascender que competiría en su municipio con boleta vecinal corta.