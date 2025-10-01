Nadie cree en la explicación del BCRA: "Bausili debería renunciar"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1973393474264195313&partner=&hide_thread=false Desde el 28 de julio que mercado de pago publicitaba en su web que se podía comprar dólares oficiales con ellos.

Es poco serio decir que se aprovechaba un gris en la normativa y que el BCRA recién lo corrige ahora, casualmente cuando hay una corrida.- https://t.co/Rhq2ySE2yO pic.twitter.com/jqDKOjSsbZ — Christian Buteler (@cbuteler) October 1, 2025

Por su parte, Nicolás Dvoskin, economista y politólogo, escribió: "Si entendí bien, Bausili dijo que recién dos meses después se dieron cuenta de que las billeteras virtuales estaban operando dólar oficial, cuando es algo que las billeteras anunciaron a viva voz. Prefieren quedar como idiotas antes de reconocer que el dólar no flota nada".

"Si lo que dijo Bausili es cierto, él debería renunciar por incompetente y Sbdar y los demás dueños de billeteras deberían ser procesados en el marco de la ley penal cambiaria. Igual no va a pasar, tranqui. La coherencia no es un valor muy reclamado últimamente", añadió.

Captura de pantalla 2025-10-01 131014

Captura de pantalla 2025-10-01 130910

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DemianLemboo/status/1973402507331112975&partner=&hide_thread=false Tranqui galicia, desde las 8 am tirando error al querer comprar USD ofi pic.twitter.com/2O7hlWbYSp — Demian Lembo Ψ (@DemianLemboo) October 1, 2025

