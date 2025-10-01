"Nos pidieron apagar", reveló ayer (30/09) el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, para anunciar que el BCRA le prohibió vender dólar oficial a las billeteras virtuales. Luego, salió Santiago Bausili, titular del Banco Central, a dar explicaciones, pero éstas no convencieron a nadie: estas operatorias se hacían desde hace 2 meses, ¿recién ahora se dieron cuenta?
DÓLAR Y BILLETERAS VIRTUALES
Nadie cree en la explicación del BCRA: "Bausili debería renunciar"
La explicación del BCRA sobre la prohibición a billeteras virtuales de vender dólar oficial no convence a economistas, y hay críticas a Santiago Bausili.
Bausili explicó el fin de la venta de dólar oficial en billeteras virtuales. Dijo que "no es una normativa nueva" sino que ya estaba vigente, pero las plataformas hicieron una "interpretación errónea" ya que no estaban habilitadas a hacerlo. Tardó 2 meses el BCRA en enterarse de que las billeteras virtuales vendían dólar oficial, pese que lo anunciaban en sus plataformas.
Según varios economistas, esta explicación es 'flojita' y esconde que, en realidad, decidieron "cortar la canilla" ante la escasez de dólares que el Gobierno se niega a admitir.
"Desde el 28 de julio que Mercado Pago publicitaba en su web que se podía comprar dólares oficiales con ellos. Es poco serio decir que se aprovechaba un gris en la normativa y que el BCRA recién lo corrige ahora, casualmente cuando hay una corrida", opinó el economista Christian Buteler.
"El 30% de la compra de dólares en los últimos meses fue por intermedio de las billeteras virtuales. Ahí está el motivo de la nueva restricción de ayer, nadie puede creer que el BCRA no sabía que las billeteras estaban vendiendo dólar oficial. Se buscó cerrar esta canilla", agregó en su cuenta de X.
Por su parte, Nicolás Dvoskin, economista y politólogo, escribió: "Si entendí bien, Bausili dijo que recién dos meses después se dieron cuenta de que las billeteras virtuales estaban operando dólar oficial, cuando es algo que las billeteras anunciaron a viva voz. Prefieren quedar como idiotas antes de reconocer que el dólar no flota nada".
"Si lo que dijo Bausili es cierto, él debería renunciar por incompetente y Sbdar y los demás dueños de billeteras deberían ser procesados en el marco de la ley penal cambiaria. Igual no va a pasar, tranqui. La coherencia no es un valor muy reclamado últimamente", añadió.
