Enorme esfuerzo de Luis Caputo por atajar el dólar que llegó a $1.280

La realidad en X: @GabCaamano: De acuerdo a la info de fondos de Outlier, ayer se fueron netos aprox 400.000 millones de pesos de FCIs de renta fija y money market. Dato, no opinión.

Embed Una reciente encuesta nacional de @delfoscba, muestra el impacto de la opinión pública, en cómo perciben a la gestión del gobierno libertario. Brutal cambio de contexto. 55% de rechazo. #EncuestaArgentina pic.twitter.com/WentZbxLnm — Gustavo Córdoba (@gustavolcordoba) March 18, 2025

El fracaso

Roberto Cachanosky le retrucó: "El gobierno dice que no hay pesos suficientes para financiar una corrida contra el peso. No sé qué número mira para hacer esa afirmación, pero cualquiera que haya vivido las corridas cambiarias del pasado como economista, sabe que comienza con un retiro de depósitos de los bancos que se van al dólar. Los depósitos del sector privado en pesos al 13 de marzo eran $ 51 billones. Con un retiro del 30% al tipo de cambio oficial habría una demanda de US$ 6.000 millones y si parte del circulante, no tomo la base, se va a dólar por huida del dinero, tenemos otros US$ 6.200 millones. No me queda tan claro que haya pocos pesos para evitar una corrida cambiaria."

Agregó @RCachanosky: Dice que en Argentina cada vez que se dejó flotar libremente el tipo de cambio salió mal porque como había déficit fiscal, la emisión para cubrir el déficit hacía subir el tipo de cambio. Hoy el gobierno dice que no tiene déficit fiscal, por lo tanto, cuál es el problema para dejar flotar el tipo de cambio? Encima dice que hoy hay un tercio de dinero en el mercado de lo que había y por eso no puede subir el dólar. Todo demasiado confuso.

Grave percepción de la inflación hacia adelante, otro capítulo del fracaso de la estrategia de Milei / Caputo:

@creebba: 2°semana: alimentos y bebidas registró variación de 0,9%. El acumulado asciende a 3,5% (dato más elevado desde agosto 2024). Destacados: Verduras y legumbres Bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas. 8 de los 13 grupos presentaron alzas mientras que los restantes exhibieron variaciones negativas. Var. 20 alimentos básicos vs 1°semana: Papa (51,5%) Tomate (45,1%) Arroz (8,7%) Naranja (-1,9%) Yerba (-3,0%) Fideos secos (-6,3%).

dolar buteler.png Christian Buteler: Dólares 18/3 Mayorista $ 1.069,25 +0.07% Banco Nación $ 1.088,25 0.00% Tarjeta $ 1.414,73 0.00% BLUE $ 1.270,00 +1.60% MEP(AL30) $ 1.275,40 +1.98% CCL(YPF) $ 1.278,95 +1,70%.

