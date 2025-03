Dólar Blue $1.285, BCRA perdió US$ 127M, reservas en US$27.206M

Un par de mensajes

Carlos Rodriguez, cofundador de Ucema y consultado por Javier Milei durante la campaña electoral 2023, en su cuenta en X, @carod2015: La única vez que yo recuerdo que flotamos fue durante la hiper de Alfonsín. Lo probaron porque el Tipo de Cambio Fijo había fracasado y en vez de ajustarlo a cada rato dijeron que flotaban, para llegar hasta las elecciones. ¡ Pobre Pugliese! TODAS las crisis argentinas fueron con Tipo de Cambio Fijo o manejado. Ojalá Milei no espere a que todo le explote para decidir flotar... Por ahora el equilibrio fiscal es bastante creíble. No hace falta emitir para pagar sueldos... Eso modera las expectativas de crisis de fin de ciclo. Lo que está ocurriendo mas que una corrida, parece una corrección por parte de los actores mas sofisticados del mercado. Podría complicarse si el FMI no presta la liquidez adicional que pide Caputo para seguir aguantando, mientras se acumulan los desequilibrios. Eso sí que sería un detonante importante. El otro sería el resultado de las elecciones.

Durante su entrevista con Antonio Laje, el Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, detalló el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para ordenar la macroeconomía, sanear el Banco Central y consolidar el proceso de desinflación.

Economista Christian Buteler en su cuenta en X, @cbuteler: El viernes el BCRA tuvo que vender US$ 474 millones, ayer US$ 56 millones y hoy US$ 215 millones. Está claro que no se trata de una operación puntual, ni tampoco producto de las importaciones, probablemente haya comenzado el cierre del carry trade.

Las Reservas terminaron en US$ 27.206 millones

En el día bajan US$ 127 millones

En el mes caen US$ 789 millones

En el año disminuyen US$ 2.401 millones.

Embed El viernes el BCRA tuvo que vender u$s 474 millones, ayer u$s 56 millones y hoy u$s 215 millones.

Está claro que no se trata de una operación puntual, ni tampoco producto de las importaciones, probablemente haya comenzado el cierre del carry trade.

Ex representante argentino ante el FMI, Héctor R Torres, en su cuenta en X, @HectorRTorres2, en referencia a un posteo del encuestador Lucas Romero (quien recordó que el Acuerdo con el FMI de 2022 se envió al Congreso junto con el Memorando de políticas económicas y financieras y el Técnico de Entendimiento como anexos: nada fue confidencial): "Antes de aprobar el DNU el gobierno debería comprometerse públicamente a no usar los dólares del FMI para sostener la actual política cambiaria."

Maslaton vs. Santiago Caputo

Carlos Maslatón fue pionero en el respaldo político a Javier Milei. Hoy se encuentra totalmente alejado.

@CarlosMaslaton: Caputo y Bausili por hablar de balde para "calmar" al mercado en este marzo de 2025, están quedando más boludos que Martínez de Hoz y Diz en enero de 1981, que Sourrouille y Machinea en enero de 1989 y que Sturzenegger y el mismo Caputo en abril de 2018. Caputo: si vas al FMI es porque ya fundiste al país, no arreglás nada garroneando más plata para que te la afanes, cazás?

Luego: "Guarda con estos tres chorros. Esta vez no hay que dejarlos escapar. Todo lo que hacen como funcionarios es para beneficiarse a ellos mismos como integrantes de la bicicleta financiera. Saben perfectamente lo que hacen, a diferencia del burro de Milei. Vinieron para robar."

Luego: "Guarda con estos tres chorros. Esta vez no hay que dejarlos escapar. Todo lo que hacen como funcionarios es para beneficiarse a ellos mismos como integrantes de la bicicleta financiera. Saben perfectamente lo que hacen, a diferencia del burro de Milei. Vinieron para robar."

Le respondió una cuenta que ha provocado especulaciones con Santiago Caputo.

@MileiEmperador: Casi finalizada la Onda II del Gran Bull Market Nacional liderado por el Presidente Javier G. Milei. Falta un poco más. Luego vendrá el impulso más bullish que se puedan imaginar. No entenderán que pasó. Será una masacre. Los procederemos en toda la línea. La victoria será total. La libertad avanza.

@MileiEmperador: Casi finalizada la Onda II del Gran Bull Market Nacional liderado por el Presidente Javier G. Milei. Falta un poco más. Luego vendrá el impulso más bullish que se puedan imaginar. No entenderán que pasó. Será una masacre. Los procederemos en toda la línea. La victoria será total. La libertad avanza.

Aparentemente, no hay mucho fundamento en la respuesta posible.

