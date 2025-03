Vicentin cada vez más complicada: ¿Quién tiene la culpa?

Crítica a la Justicia

En cuanto a Vicentin, la compañía expuso que la imposibilidad de abonar los sueldos se debe a la falta de liquidez y a la paralización total de sus operaciones. Al respecto, en la audiencia indicaron que "El conflicto se origina a raíz de la imposibilidad de abonar la totalidad de los salarios correspondientes al mes de febrero de 2025 debido a un periodo de graves problemas financieros que la empresa ha enfrentado".

De manera continuada, argumentan que los problemas fueron provocados, en parte, "por la dilación en la homologación del acuerdo preventivo por parte de la justicia provincial interviniente".

image.png Los representantes de Vicentin descargaron culpas en la Justicia de Santa Fe, en un conglomerado de empresas acreedoras que tercian en el concurso y hasta en los propios trabajadores.

Asimismo, sostuvieron que la huelga de actividades no permite generar ingresos para nutrir la caja y afrontar los compromisos salariales. "La reducción drástica de la facturación y la ausencia total de operaciones de fasones de soja en febrero han generado un importante pasivo post-concursal que no podemos revertir hasta que se efectúen adelantos por la cosecha de soja, contratos éstos que a la fecha no existen", explicaron.

Desde la empresa también solicitaron la citación de nuevas compañías para la próxima audiencia. "Debemos requerir a esta Secretaría de Trabajo que es imperioso citar a la empresa COMMODITIES SA y GRASSI SOCIEDAD ANÓNIMA, responsables principales y parte del problema que se atraviesa", apuntaron. No obstante, el gremio se opuso a esta solicitud justificando que "son acreedores en el concurso preventivo y, en tanto nada tienen que ver con esta discusión, no corresponde su convocatoria".

Continúa la crisis en Vicentin

Pese al fracaso de soluciones, Vicentin reafirmó su compromiso con la estabilidad laboral y llamó a todos los actores a colaborar para destrabar el difícil contexto. "Reivindicamos el diálogo y ratificamos nuestro firme compromiso social y comercial para superar la crisis y solicitamos el acompañamiento de todos los involucrados, incluida la firma Grassi, actores que en unión colectiva contribuirán a superar la crisis", concluyeron.

