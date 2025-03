Mario Pergolini reivindicó el humor de Antonio Gasalla en "una sociedad muy reprimida"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1902007330587169051&partner=&hide_thread=false Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. https://t.co/ea3zjgwKU8 pic.twitter.com/4gGHYCzcF3 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) March 18, 2025

Mario Pergolini y Adrián Suar recordaron cuando casi se agarran a trompadas

Hace algunos días Mario Pergolini sacó en su programa a Adrián Suar y durante la entrevista recordaron la vez que tras una fuerte discusión casi se agarran a golpes de puño.

"Hay un mito dando vueltas como que nos cagamos a trompadas", expresó el creador de Vorterix. Ambos explicaron que el entredicho se produjo luego de que el productor decidiera cambiar de día Caiga Quién Caiga.

El cruce fue subiendo de tono hasta que el actor lo frenó y le dijo: "Bueno Mario, no me podés hablar así". "Yo estaba muy enojado. Porque lo que sentía era que la decisión él ya la había tomado, no me estaba consultado un carajo. Él me estaba informado", argumentó el periodista.

Finalmente, el entrevistado acotó: "Vos te levantaste y con tu altura y mi altura dije: 'Uh, que feo momento voy a pasar'. Me miró con mucho odio y se ve que él pensó: 'Esto se va a ir a la chota'". "Me miró con odio y se fue. Y lo más gracioso es que escucho cuando sale y le dice a mi secretaria: 'Tu jefe es un pelotudo'", concluyó la anécdota con humor.



-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Buenos Aires sigue brillando en el mundo gastronómico

El destino más visitado por los turistas en Latinoamérica

"Monopolio": Que lo explique Milei porque Telecentro denunció a Telecom por la compra de Teléfonica

Granata contra el gobernador Pullaro: lo acusó de una muerte accidental cuando tenía 13 años

La miniserie de 8 episodios que está rompiendo todo y no te podés perder