Sobreviviente de un naufragio en el mar: Estuvo 3 meses a la deriva

Un milagro en mar abierto

El náufrago Máximo Napa Castro, de 61 años, fue rescatado con vida el pasado 11 de marzo, a 558 millas náuticas (unos 1.000 kilómetros) de las costas de las que había zarpado. La noticia de que estaba sano y salvo llegó a oídos de su familia en la región de Ica, donde se encuentra el puerto de Marcona, del que salió el 6 de diciembre.

Mi nieta de 2 meses me daba fuerzas Mi nieta de 2 meses me daba fuerzas

"Lo único que quiero es llegar a mi ciudad natal de Pisco, a mi madre, porque por ella me aferré a la vida... Mi nieta de 2 meses me daba fuerzas", explicó el pescador al canal América Televisión tras recibir el alta médica.

image.png Sobrevivió 3 meses a la deriva | FOTOMONTAJE

El sobreviviente: "Insectos y agua de lluvia"

El pescador Máximo Napa fue encontrado con vida, aunque en estado crítico debido a su cuadro de deshidratación y malnutrición, el pasado 12 de marzo, luego de estar tres meses a la deriva en mar abierto.

El hombre relató que estuvo 15 días sin acceso a alimentos ni agua potable, por lo que se las arregló con el agua de lluvia y comiendo insectos para mantenerse con vida.

“Gracias Dios mío por darme a oportunidad. 15 días estaba sin comer", dijo ante los medios, y luego ahondó:

Me comí un pájaro, tortuga y todo para sobrevivir. No quería perder a mi familia. No quería morir Me comí un pájaro, tortuga y todo para sobrevivir. No quería perder a mi familia. No quería morir

Según su relato en primera persona, los primeros días agotó todas las provisiones del barco, por lo que luego tuvo que ingeniárselas recolectando agua de lluvia para hidratarse y usando madera para cocinar lo poco que encontraba, que incluía insectos.

image.png Máximo Napa Castro, de 61 años | CAPTURA DE PANTALLA DE

El sobreviviente se encontró este lunes (17/03) con su hermano, con quien se fundió en un abrazo y ambos rompieron en llanto.

La familia del pescador reveló que lo mantuvo con vida el amor a su nieta y su madre, pero que hace 20 días estaba rindiéndose por la falta de agua y alimentos.

En palabras de su hija Inés, el pescador se aferró a la esperanza de volver a verlos. “Dice que su apoyo fue su familia, acordarse de mi abuela”, mencionó.

“Gracias a los hermanos ecuatorianos que rescataron a mi papá. Es una historia increíble. Han pasado muchas cosas en el mar que solo nos ha contado una parte. Mi papá dice que se estaba rindiendo porque ya no le quedaban fuerzas. Mi papá se arrodilló cuando vio que el piloto lo vio”, narró su hija.

