Trump resucita ley de 1798 y juez federal lo bloquea

Ley conflictiva

En dicho marco se da una contienda entre la orden judicial vs. declaración presidencial. El juez James E. Boasberg, del Circuito de Washington D.C., emitió una prohibición temporal (14 días) para deportar a cinco venezolanos bajo custodia, argumentando la necesidad de "preservar el statu quo". La audiencia para extender la medida coincidió con el anuncio de Trump. Horas después, el Departamento de Justicia apeló la orden, alegando que frenar acciones presidenciales antes de su anuncio "paralizaría al poder ejecutivo" en temas de seguridad nacional, como operaciones antiterroristas.

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?

Se trata de una normativa de uso histórico que sólo fue aplicada tres veces en la Historia de USA: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y para el internamiento de japoneses-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. La norma prevé revestir al primer mandatario con poderes extraordinarios, es decir, permite al presidente deportar o detener a extranjeros de naciones consideradas "enemigas", evitando procesos judiciales estándar.

Tren de Aragua: Pandilla en el Centro de la Polémica

Surgida en una prisión venezolana, la pandilla migró con el éxodo de millones de venezolanos desde 2010. En febrero, fue designada "organización terrorista" por USA. Donald Trump la calificó como brazo de un "Estado criminal híbrido" que invade USA, vinculándola al régimen de Maduro. Venezuela niega su existencia actual.

Maduro y el gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami. Nicolás Maduro en la mira de Trump por el Tren de Aragua

La voz de los grupos de Derechos Civiles

Demanda de la ACLU: La Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward presentaron una demanda el mismo sábado, representando a los cinco venezolanos en riesgo de deportación expedita. No obstante, la Casa Blanca planea trasladar a 300 presuntos miembros de la pandilla a un centro en El Salvador, según fuentes. Con el poder presidencial ampliado, la ley podría permitir a Trump sortear protecciones legales para deportaciones rápidas, un eje de su pretérita campaña electoral.

Varias ONG en alerta

Organizaciones alertan que su uso contra civiles sin cargos específicos podría normalizar medidas extremas en políticas migratorias. El choque entre la Casa Blanca y la justicia federal marca un nuevo capítulo en la agenda antimigratoria de Trump, con una ley colonial como herramienta. Mientras grupos de derechos advierten sobre abusos, el caso podría definir límites al poder ejecutivo en crisis de seguridad nacional.

Por su parte, Reuters anunció recientemente que la administración Trump considera prohibir viajes a decenas de países, según un memorando.

El gobierno de Donald Trump evalúa imponer restricciones masivas de visas para ciudadanos de 41 países, según un memorando interno y fuentes consultadas por Reuters. La propuesta, dividida en tres niveles de suspensión, incluiría prohibiciones totales para naciones como Afganistán, Irán y Corea del Norte, y condicionaría visas a otros 26 países si no mejoran sus sistemas de seguridad. La medida revive su polémica "prohibición musulmana" de 2017 y forma parte de una ofensiva migratoria lanzada en su segundo mandato. (The New York Times reveló primero la lista).

Los Tres Niveles de Restricciones

Grupo 1 (10 países). Suspensión total de visas para Afganistán, Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte y otros cinco.

Grupo 2 (5 países). Restricciones parciales a visas de turistas, estudiantes e inmigrantes para Eritrea, Haití, Laos, Myanmar y Sudán del Sur, con excepciones no detalladas.

Grupo 3 (26 países). Incluye a Bielorrusia, Pakistán y Turkmenistán. Suspensiones condicionales: Si no corrigen "deficiencias en seguridad" en 60 días.

La medida evoca la prohibición de viaje a siete países musulmanes en 2017, validada por la Corte Suprema en 2018 tras múltiples batallas judiciales.

Orden ejecutiva reciente

El 20 de enero, Trump exigió un escrutinio reforzado a extranjeros para "detectar amenazas", ordenando a su gabinete presentar esta lista antes del 21 de marzo. La lista debe ser avalada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios. Un anónimo advirtió que podría modificarse. Trump ya había adelantado su intención de restringir entradas desde Gaza, Libia, Somalia, Siria, Yemen y "otros focos de riesgo", en 2023.

La medida afectaría a ciudadanos de países con sistemas de identificación débiles o conflictos internos, ampliando el alcance de la política anti migratoria de Trump. En ese contexto, las organizaciones de derechos anticipan demandas similares a las que frenaron la "prohibición musulmana", alegando discriminación.

La posible expansión de restricciones de viaje marca un giro agresivo en la agenda migratoria de Trump, utilizando criterios de seguridad nacional. Con una lista aún no finalizada, el debate sobre el equilibrio entre protección y derechos civiles resurge, recordando el legado polarizador de su primer mandato.

