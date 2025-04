Piedad de Putin: 72 horas de alto al fuego en Ucrania ¿y a cambio qué?

En caso de violaciones del alto el fuego por la parte ucraniana, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia darán una respuesta adecuada y eficaz En caso de violaciones del alto el fuego por la parte ucraniana, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia darán una respuesta adecuada y eficaz

image.png Putin propone una gtregua de 3 días con Ucrania, sin intermediarios. | GENTILEZA DE IMAGEN RT

En esta misma jornada también ha trascendido que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, entregaría la península de Crimea a pedido expreso de Donald Trump para frenar el derramamiento de sangre.

Según la agencia Bloomberg, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, "reconoce que las fuerzas ucranianas no pueden recuperar el control de Crimea por medios militares, pero sugiere utilizar en su lugar sanciones, presión económica y presión diplomática".

"Es cierto lo que dice Trump, que no tenemos suficientes armas —armas, no personas— para recuperar el control de Crimea por las armas", dijo Zelensky a los periodistas en Kiev.

Mientras tanto "la parte rusa reitera su disposición a entablar conversaciones de paz sin condiciones previas, destinadas a eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, y a una interacción constructiva con sus socios internacionales", según precisó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El portavoz ruso dijo a los periodistas que la señal para las conversaciones directas debería venir de Ucrania, ya que actualmente tiene una "prohibición legal" para negociar con Putin.

Putin predispuesto a firmar la paz sin intermediarios y por Crimea

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría perdiendo la paciencia con Rusia porque Moscú no se dispone a firmar la paz con Ucrania. Washington considera que el Kremlin utiliza ciertos pretextos, como que se le garantice los territorios que ha ganado en batalla o a través de plebiscitos, sólo para retardar el final de la guerra.

En ese sentido, entre las exigencias de Rusia que definitivamente demorá un alto al fuego con Kiev, están:

Ucrania no puede ser miembro de la OTAN ni la UE, los miembros de la OTAN no pueden desplegar tropas en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN deben suspender el envío de armas a Ucrania, Ucrania debe retirarse Kurst, Ucrania debe ceder a Rusia los territorios que han ganado "legítimamente" en batalla o a través de -cuestionados- plebiscitos. (Crimea: Donetsk y Lugansk, en el este, y Zaporizhia y Jersón en el sur)

"Me decepcionó mucho que Rusia lanzara misiles", declaró Trump este domingo durante su viaje de regreso desde. "Quiero que Putin deje de disparar, se siente y firme un acuerdo", sentenció.

El jueves pasado (24/04/35), Donald Trump, actual mediador del conflicto y abierto a legitimar la ocupación rusa en la península de Crimea, mostró todo su descontento y expuso que se le está agotando su buena predisposición con Putin

A través de un posteo en Truth Social, el líder de la Casa Blanca expresó su ferviente rechazo a los bombardeos rusos sobre la capital ucraniana, mientras continúa presionando para una tregua total con Ucrania.

No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No es necesario, y muy mal momento. Vladimir, ¡DETENTE! 5000 soldados a la semana están muriendo. Hagamos el acuerdo de paz

Según las agencias de noticias Fox News y la opositora rusa Meduza, la Casa Blanca le habría dado un ultimátum a Putin para que deje de poner palos en la rueda con ciertos pretextos sólo para retardar un alto al fuego total con Ucrania. En ese sentido, Trump considera que Putin está "jugando" con las negociaciones.

En marzo, tras una breve comunicación telefónica entre la Casa Blanca y Zelensky, Putin acordó con Trump la suspensión de los ataques a las infraestructuras energéticas durante 30 días. Sin embargo, la frágil tregua se incumplió: por aquel entoces Kiev denunció violaciones y Moscú lo mismo del frente ucraniano.

En medio de las teniones con Putin, el líder republicano amenaza con imponer "sanciones bancarias o secundarias" contra Rusia si continúa la escalada,. Pero, Putin reitera su disposición a negociar "sin condiciones previas" y el Kremlin, a través de Dmitry Peskov, aseguró que Putin está listo para reanudar diálogos con Ucrania sin exigencias previas, tras una reunión con el enviado de Trump, Steve Witkoff.

image.png El emisario estadounidense para asuntos externos fue recibido este viernes (25/04/25) en Moscú por el propio presidente ruso Vladimir Putin | GENTILEZA DE IMAGEN AP NEWS

Sin embargo, pese a cierto hartazgo de Washington, lo cierto es que Trump continuaría con su postura de reconocerle al Kremlin la península de Crimea que Rusia se apoderó en el 2014 y legitimó con un polémico plebiscito.

Sobre esa cuestión, en una reciente entrevista, Trump expresó que Crimea "seguirá siendo parte de Rusia" como parte de un posible acuerdo de paz.

“Zelensky lo entiende”, aseveró Trump y luego arremetió: “Han tenido sus submarinos allí (CRIMEA) desde mucho antes del período del que estamos hablando, desde hace muchos años. La gente de Crimea habla mayoritariamente ruso”.

Más noticias en Urgente24

Cardióloga comparte el hábito que le ayuda a proteger su propio corazón

5 alimentos para el cerebro que puedes incluir en tu desayuno

El alimento poderoso que come la gente que vive más que el resto del mundo

La planta medicinal antiestrés que deberías tener a la mano

3 jugos naturales para controlar la presión arterial: Así se preparan