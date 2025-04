Estafa masiva usa la imagen de Donato de Santis como gancho

La situación evidencia una problemática creciente en la era digital: el uso malintencionado de herramientas tecnológicas que, originalmente diseñadas para facilitar tareas cotidianas, terminan convirtiéndose en instrumentos para actividades ilícitas. En este caso particular, la inteligencia artificial logró emular con inquietante precisión tanto la apariencia como la entonación característica del cocinero.

Sin embargo, el chef no se limitó a desmentir la situación, sino que también aprovechó para advertir a sus seguidores sobre los peligros de confiar en cuentas no verificadas. "Más allá de las medidas legales que correspondan, me siento en la obligación, por la confianza, el cariño y el respeto que me dispensan, de aclarar la situación. No participo en campañas que se valen de páginas o cuentas no oficiales", agregó visiblemente afectado por la situación.

La transparencia siempre ha sido parte fundamental de la carrera de Donato, por lo que, enfatizó: "Ustedes me conocen y saben que de ninguna manera me voy a prestar a campañas fraudulentas".

Embed - Donato De Santis on Instagram: "A raíz de distintos comentarios, hemos tomado conocimiento de que a través de las redes se están promocionando contenedores plásticos, valiéndose de mi imagen y mi voz. Quiero alertar por esta vía a todos mis seguidores y al público en general que se trata de una burda manipulación, que están utilizando y alterando mi imagen y mi voz y que no he prestado consentimiento alguno, de manera que se trata de publicidades engañosas que repudio en forma categórica. Más allá de las medidas legales que correspondan, me siento en la obligación, por la confianza, el cariño y el respeto que me dispensan, de aclarar la situación. No participo en campañas que se valen de páginas o cuentas no oficiales. Ustedes me conocen y saben que de ninguna manera me voy a prestar a campañas fraudulentas. Por eso les agradezco de corazón por las alertas recibidas, les recomiendo tener mucha precaución ante la aparición de anuncios que provienen de páginas o cuentas no oficiales y que solo buscan confundir. Gracias por su comprensión y por estar siempre ahí. Seguimos adelante con transparencia y respeto." View this post on Instagram A post shared by Donato De Santis (@donatodesantis) Video de Instagram de Donato de Santis.

Comentarios revelan el alcance de la estafa

La repercusión entre sus seguidores no se hizo esperar. Su publicación acumuló rápidamente más de 3.500 "me gusta" y 146 comentarios de usuarios consternados. "Por Dios, yo no me di cuenta de que era una estafa", confesó la usuaria Irma Elena Rovira, evidenciando el nivel de sofisticación alcanzado por los estafadores.

Mientras que otros seguidores dijeron: "A mí me apareció en Instagram, pero se nota que no sos vos. Vale la aclaración igual", comentó Karina Markic. "Lo vi y dije que raro, no es el acento de Donato", añadió Bibiana Veyra.

No obstante, este incidente destapa una realidad inquietante: la capacidad de la inteligencia artificial para clonar voces e imágenes con un realismo perturbador. Lo que comenzó como una herramienta para agilizar procesos creativos, editoriales y educativos, ahora demuestra su lado oscuro cuando cae en manos mal intencionadas.

El caso de Donato de Santis representa apenas la punta del iceberg de un fenómeno en crecimiento. Los especialistas en ciberseguridad advierten constantemente sobre la necesidad de verificar fuentes y desconfiar de ofertas demasiado tentadoras, especialmente cuando provienen de canales no oficiales o desconocidos.

