Mariana Brey no se achicó y respondió a los ataques de Jorge Rial: "Lo ha hecho siempre"

"En este caso, no voy a mis trabajos o a los programas a opinar sobre lo que alguien dice de mí. Voy a dar mi opinión sobre lo que me preocupa y lo que puedo aportar. Para algunos será valioso y para otros un desastre, pero soy yo, me equivoco, acierto, como cualquiera. Opino libremente en un medio donde casi nadie coincide conmigo, pero lo puedo hacer y eso tiene mucho valor", concluyó Brey.

Jorge Rial le soltó la mano a Mariana Brey y pidió su salida de C5N: "Hay que limpiar"

En la velada del miércoles (12/3), y luego de la intensa movilización que se dio en las inmediaciones del Congreso, durante la emisión de Duro de domar Mariana Brey cuestionó el accionar de ciertos manifestantes y puso en duda que Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la marcha, haya sido víctima de la represión policial.

Sus dichos le valieron el repudio de sus compañeros y buena parte de los espectadores, pero quien se sumó al rechazo fue Jorge Rial, con quien ella mantenía una buena relación tras compartir varios meses en Argenzuela. Indignado por las declaraciones de la periodista, el conductor pidió a puro insulto su salida de C5N.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1900034501188735026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1900034501188735026%7Ctwgr%5E8dddfdd5cffbf347270763a57c5ded3bf2c37e98%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-rial-le-solto-la-mano-mariana-brey-y-pidio-su-salida-c5n-hay-que-limpiar-n597522&partner=&hide_thread=false "Mariana Brey":

Por sus comentarios sobre lo que sucedió durante la manifestación en el Congreso pic.twitter.com/dqqNNtFr51 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 13, 2025

En medio del acalorado debate por los eventos de la jornada, Brey tomó la palabra y espetó: "¿Hay algún lugar del mundo en el que esto pueda pasar como si nada? En París, cuando quisieron prender fuego todo ¿qué ocurrió? ¿Cómo responde la policía? Hablamos de policías que han lastimado gente, claramente, pero también hablemos de policías que han sido lastimados".

Ante tal afirmación, Pablo Duggan le preguntó quién, según su opinión, había generado la violencia. La panelista respondió:

La violencia la genera un barra brava que no tiene nada que ir a hacer, a defender jubilados. ¿Saben cómo defender a un jubilado? Yo quisiera preguntarle a cada uno, ¿vos le preguntaste a cada uno de los barra brava que estaban ahí si trabajan en blanco y hacen aportes? Porque la mejor manera de defender a un jubilado es aportando, no trabajando en negro La violencia la genera un barra brava que no tiene nada que ir a hacer, a defender jubilados. ¿Saben cómo defender a un jubilado? Yo quisiera preguntarle a cada uno, ¿vos le preguntaste a cada uno de los barra brava que estaban ahí si trabajan en blanco y hacen aportes? Porque la mejor manera de defender a un jubilado es aportando, no trabajando en negro

Y agregó: "Para mí lo que yo vi es un intento de golpe de Estado para sacar a Milei del Gobierno". En ese momento, el conductor le sugirió: "No seas tan provocativa, te pido en esta noche". Brey hizo caso omiso a su recomendación y continuó: "¿Alguno de los que estaba dando vuelta el auto y prendiéndolo fuego era jubilado? ¿Cuánta fuerza tienen los jubilados?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RPN_Oficial/status/1900209124069024040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1900209124069024040%7Ctwgr%5E8dddfdd5cffbf347270763a57c5ded3bf2c37e98%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjorge-rial-le-solto-la-mano-mariana-brey-y-pidio-su-salida-c5n-hay-que-limpiar-n597522&partner=&hide_thread=false RIAL ESTALLÓ CONTRA MARIANA BREY



El periodista no se bancó las BURRADAS que dijo la vocera de Milei en C5N y le pegó LA ATENDIDA DEL AÑO



"SI SOS UN HIJO DE PUT* MILITANTE DE MILEI, ASUMILO" pic.twitter.com/v7Wz0CZbgb — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 13, 2025

El momento de mayor tensión se generó cuando Brey se expresó con escepticismo sobre que la granada de gas lacrimógeno que recibió el fotógrafo herido haya sido lanzada por la policía: "Lo del periodista, primero hay que ver si el disparo... ¿Sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante?".

Tales declaraciones le valieron las críticas de miles de usuarios en la red y hasta en los móviles del canal del Grupo Indalo que aún se encontraban cubriendo la manifestación a esas horas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Rial se sumara al repudio esta mañana (jueves 13/3) al aire en Radio 10.

"Hay hijos de puta en todos lados. Incluso en nuestro canal, digámoslo todo porque no puede ser, viejo. ¡Periodistas hijos de puta! Han degradado este laburo. Son voceros de un régimen, sépanlo. Gente que en nuestro propio canal preguntó: '¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?'. Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza, y me da temor", arremetió el periodista, y acto seguido mencionó con nombre y apellido a su ex compañera:

Discúlpenme si esto trae quilombo, pero ya estoy grande, pasé por situaciones extremas y Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal Discúlpenme si esto trae quilombo, pero ya estoy grande, pasé por situaciones extremas y Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal

--------

Más contenido en Urgente24:

El nuevo hotel de Rafael Nadal en América y academia de tenis

La película del momento que causa emociones encontradas

Un lugar para merendar libre en Buenos Aires por $10.000