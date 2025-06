Nancy Pazos redobló la puesta y liquidó a Mariana Brey: "Tiene un problema"

Cómo fue el cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey

El escenario se calentó cuando Pazos comenzó a explicar los fundamentos del fallo judicial. Después de que la comunicadora mencionara la posibilidad de que la ex Presidenta solicitara cumplir la pena de manera domiciliaria, Brey no tardó en manifestar su desacuerdo.

Visiblemente molesta, la panelista insistió en que CFK debería ser tratada como "una ciudadana más", sin privilegios por su rol político. En ese sentido, sostuvo que la ex mandataria tendría que cumplir la condena en prisión como cualquier otra persona condenada por la Justicia.

"Ella le habló al pueblo desde el balcón. Si es tan cercana a ellos, ¿cuál sería el miedo de ir a una cárcel común? Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70", consideró Brey.

La comparación generó un clima tenso en el estudio y rápidamente intervino Georgina Barbarossa para intentar bajar el tono. "Bajá un cambio, Mariana. Una cosa es un genocida, que un horror, una cosa espantosa. Vos no habías nacido. Y otra cosa es que una expresidenta vaya a la cárcel siendo mayor de cierta edad", puntualizó la conductora del ciclo.

Pazos tomó enseguida la palabra. "Pará un minutito. Vamos por partes…", dijo, y criticó las reiteradas interrupciones que recibía por parte de su compañera. Su comentario hizo estallar a Brey: "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? Me parece que tenés que tener un límite. El nivel de destrato que estoy recibiendo es demasiado. Estoy hablando con la conductora y estoy dando mi opinión, que vos no podés soportar".

El ida y vuelta se tornó cada vez más agresivo, y Pazos, lejos de retroceder, retrucó: “No es que no lo puedo soportar, pero no hacés un punto y aparte para que te pueda contestar. Me gritan a lo bestia por la cucaracha para que te calles y no parás. Me la saco para que no me griten tanto cuando hablás”, dijo.

Pero, lejos de quedarse callado, Brey cerró pidiendo "un límite, no puede callarse"."¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria", concluyó su colega.

Nancy Pazos anunció su ciclo en C5N con 'palitos' para Yanina Latorre y Mariana Brey

En la tarde del viernes (23/5) Nancy Pazos dialogó con el envío Los Profesionales de Siempre de El Nueve sobre lo que será su nuevo programa en C5N. Fiel a su estilo polémico, la periodista se diferenció de Yanina Latorre y también le tiró un nuevo palito a Mariana Brey.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1925962665777652166?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925962665777652166%7Ctwgr%5Eb5c3960c70b28255db468c02fc5100968b0037bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fnancy-pazos-anuncio-su-ciclo-c5n-palitos-yanina-latorre-y-mariana-brey-n602147&partner=&hide_thread=false Nancy Pazos anunció que lanzará su propio programa de TV pero se diferenció de @yanilatorre: "Ella es una estrella (...) Me gusta más el rol de intelectual y eso es antagónico con una figura televisiva".



También se refirió a Mariana Brey y deseó que se vaya de #ALaBarbarossa. pic.twitter.com/HiYZ1RQF6l — TeleBizarra (@TeleBizarra) May 23, 2025

"Voy a tener un programita, tampoco es el programa que tiene ella fulgurante de todas las noches. Ella ya es una estrella, está al nivel de Mirtha, de todas esas (...) No es mi aspiracional", afirmó Pazos en primera instancia, en respuesta al ninguneo de Latorre sobre que ella ya encabeza un ciclo propio.

"Posiblemente, si hubiera tenido como aspiración se una estrella de la tele y ser conductora de televisión, no hubiera elegido el camino que elegí que fue hablar de temas políticos y por ende temas polémicos. Discutir poder, que es una cosa muy lejana a terminar siendo una figura popular y querida por todo el mundo", agregó.

Yo soy una persona que genero polémica, que genero divisoria de aguas. Claramente me gusta más el rol que tiene en las sociedades el intelectual que sacude, que te hace pensar y que te hace enojar. Y eso es antagónico con una figura, una estrella televisiva. A mí hay gente que me quiere y gente que me odia. No paso desapercibida, que es un montón Yo soy una persona que genero polémica, que genero divisoria de aguas. Claramente me gusta más el rol que tiene en las sociedades el intelectual que sacude, que te hace pensar y que te hace enojar. Y eso es antagónico con una figura, una estrella televisiva. A mí hay gente que me quiere y gente que me odia. No paso desapercibida, que es un montón

Respecto a su continuidad en el programa de Georgina Barbarossa, en el que estuvo suspendida por una semana, aseguró: "Hay mucha más posibilidad de que en algún momento yo termine diciendo 'Bueno, basta, hasta acá llegué', como pasó a principio de este año, que estuve a punto de irme cuando incorporaron a (Mariana) Brey".

"Si hay otro que se vaya a ir, ojalá...", concluyó Pazos pícara, sin dar nombres pero claramente haciendo alusión a Brey.

