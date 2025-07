¿Futuro?: El cierre de Vialidad Nacional generó más dudas que respuestas

"Son organismos que tienen manuales técnicos para implementar cómo tiene que ser una ruta segura por ejemplo, no es menor; más que nada en países como Argentina, donde la logística y la producción se mueven por las rutas", agregó.

Por su parte, la Cámara no descarta la posibilidad de discutir modificaciones en el funcionamiento de dicha entidad. "Convengamos en algo: no están óptimas las rutas nacionales. No está mal que se replantee cómo tiene que funcionar, pero por lo menos tiene que haber una planificación cuando se determina el cierre de un organismo tan importante", señaló.

Sobre esa línea, también expresó su inquietud sobre el futuro del personal técnico especializado y la pérdida de capacidad de planificación a escala país. "¿Qué pasa con los cuadros técnicos que están adentro de Vialidad Nacional? ¿Qué planificación federal va a haber?", preguntó.

"Las rutas no son un adorno. Hay todo un debate que debe ser planteado sobre qué planificación de país queremos. Uno puede entender la deuda pública como un número matemático económico. La deuda en infraestructura es una deuda invisible".

Posteriormente, afirmó que cualquier empresa internacional que piense en invertir en Argentina, lo primero que observa es "cómo está la red de infraestructura".

Rutas nacionales ¿en manos de la Provincia?

Consultado sobre la posibilidad de que las provincias tomen el control de las rutas nacionales, lo cual Santa Fe viene insistiendo desde hace meses, Benuzzi reconoció que el territorio liderado por Maximiliano Pullaro, por medio de su vialidad, tiene fortalezas, aunque destacó que eso no alcanza si no hay financiamiento adecuado.

Asimismo, enfatizó que hay rutas que no son sustentables en términos económicos, aunque sí lo son desde una mirada estratégica regional. En tanto, según sus valoraciones, eso también es responsabilidad del Estado federal.

image.png El Gobierno dio de baja los últimos convenios vigentes para obras de mantenimiento en rutas nacionales que cruzan el sur de Santa Fe, incluyendo el tramo más crítico de la Ruta 33, que une Sancti Spíritu con Rosario.

El titular de la Cámara fue contundente: "No es un organismo caprichoso. Como todo organismo federal o nacional, debe ser mejorado. No está mal que se cuestione, que sea más eficiente, pero no se puede bajo ningún concepto desestimar la necesidad de una red de infraestructura vial nacional".

Para cerrar, ratificó que el reclamo del sector privado es concreto. "Que se aggiornen ciertas estructuras no está mal. Que se haga una planificación, un rumbo de país federal, es lo que la Cámara Argentina de la Construcción pide", finalizó.

