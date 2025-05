Con Diego Moranzoni afuera, Crónica TV baraja a posibles reemplazantes

Diego mencionó a Federico Frick, que lo va a estar reemplazando esta semana, pero me comentan que están buscando una figura importante, y el nombre que me mandan es el de Juan Di Natale. Sería el conductor que Crónica quiere para el horario de Moranzoni Diego mencionó a Federico Frick, que lo va a estar reemplazando esta semana, pero me comentan que están buscando una figura importante, y el nombre que me mandan es el de Juan Di Natale. Sería el conductor que Crónica quiere para el horario de Moranzoni

Yanina Latorre cruzó a Diego Moranzoni tras ser acusado de estafador

Diego Moranzoni quedó envuelto en un escándalo después de que una mujer lo denunciara de presunto robo de dinero que obtuvo de una colecta solidaria y Yanina Latorre no tardó en opinar al respecto. Si bien el conductor se defendió, la comunicadora apuntó contra su colega y dio supuestos detalles que lo complican.

"A mí me está llegando data de adentro de Crónica. Me están diciendo que son más de $250.000, que no es la primera vez, que hay varios involucrados", expresó la panelista de LAM. "Hay un productor de él, no voy a dar el nombre porque no voy a acusar a nadie sin pruebas, que estaría involucrado y lo tienen en la mira. Y todos los que trabajan en su streaming están flojos de papeles", sumó.

Asimismo, añadió: "Hay varias transferencias de varios solidarios. Todo eso era el comentario del canal. Y el canal estaba viendo que los productores estaban prendidos a esta modalidad". Y agregó: "Me están diciendo que dos productores de él que ganan una miseria, digamos, ya se fueron en un mes dos veces al caribe", manifestó la conductora de América TV y agregó: "Los productores manejaban el Mercado Pago de la gente que ponía guita".

A su vez, su compañera Julieta Argenta agregó información sobre la salida del periodista de Crónica TV y negó que haya renunciado sino que lo echaron: "Se fue a los gritos y hasta los de seguridad del séptimo piso escucharon todo el lío que hubo alrededor".

--------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de Netflix con solo 5 capítulos ideal para ver en una tarde

Locura por las camperas virales que arrancan en $33.000: Dónde conseguirlas

Sexo: El error del que casi ninguna pareja se salva y que se debe evitar