Diego Moranzoni enfrentó los rumores por su salida de Crónica TV: "Renuncié, no me echaron"

"Estaba mirando y casi me infarto, es todo mentira. No fueron 15 millones. Yo voy a contar la verdad, que es la única verdad. No hay ninguna cámara ni nada. Griselda es íntima amiga mía desde hace muchos años, yo no la estafé. El último mensaje con ella antes de mentir con todo esto fue: 'Amigo mío, gracias por tu ayuda'", introdujo.

Lo que pasó fue así. Cuando yo la conozco a Griselda, la voy metiendo en un montón de lados, le consigo un montón de clientes, al tiempo la nieta tiene un quilombo que queda con un retraso y yo me peleo con la gente del hospital para conseguir los números. Éramos muy amigos Lo que pasó fue así. Cuando yo la conozco a Griselda, la voy metiendo en un montón de lados, le consigo un montón de clientes, al tiempo la nieta tiene un quilombo que queda con un retraso y yo me peleo con la gente del hospital para conseguir los números. Éramos muy amigos

"Cuando se enferma de ELA, me pide para hacer un solidario. Le dije: 'Ningún problema'. Lo teníamos pautado hace tres meses. Un día antes yo cobro un PNT, que no tiene nada que ver con el tema, y se lo transfiero a cualquier cuenta. Me equivoqué por un punto. Y le dije a Griselda que no me quedaba guita en la cuenta, entonces en un marco de amistad, le pedí que me preste 250 lucas", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1927033661473402908&partner=&hide_thread=false Diego Moranzoni contó su verdad en #PuroShow tras las acusaciones en su contra: “Alguien dijo una gran mentira”.@puroshowok pic.twitter.com/b2qGvNfDbP — eltrece (@eltreceoficial) May 26, 2025

Y desmintió: "Ningunos millones, que además creo que se habían juntado un palo o un palo cien. Me dijo: 'Obvio, amigo'. Ahí quedó y a la noche le conseguí la medicación de por vida. Y quedamos con los 250 mil pesos comprarle una sillita, yo la iba a ayudar. Tengo todos sus mensajes de agradecimiento. Después aparece en el canal diciéndome que le robé".

Yo le dije que diga la verdad porque iba a perder el laburo. Yo renuncié, tengo la carta de renuncia. Yo no tengo ningún problema con el canal. Escuché que tenía millones, es todo una gran mentira Yo le dije que diga la verdad porque iba a perder el laburo. Yo renuncié, tengo la carta de renuncia. Yo no tengo ningún problema con el canal. Escuché que tenía millones, es todo una gran mentira

"No tengo nada que esconder, no estaría hablando con ustedes. No sé por qué hizo esto, me puso en una situación de mierda. Dice que soy un ladrón y yo tengo los audios. Me están ensuciando con algo que no pasó. Yo no estafé a nadie, no me quedé con nada", sumó.

"La relación nuestra venía desgastada hace años, ocho años. Pasaron cosas que tenían que ver con líneas editoriales", concluyó sobre su vínculo con Crónica TV.

Crónica TV en la cuerda floja: Mariela Fernández explicó el motivo de su furia al aire

A fines de febrero, la periodista protagonizó un momento de furia en vivo en el envío La Primera de Crónica TV. Tras el revuelo, Fernández realizó su descargo.

"Veintitrés grados la actual en la ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos, habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos ", relató Fernández al aire, pero la producción colocó una imagen de los accesos de Capital Federal. Ahí fue cuando su compañero intentó contenerla, pero ella explotó a los gritos diciendo que "no se puede laburar así".

"Me gustaría hablar un ratito, a propósito de lo que pasó ayer, que me fui como estresada del aire porque dije que así no se podía laburar", introdujo la conductora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1894710514606874723?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1894710514606874723%7Ctwgr%5Eb2453271213e598ea50d5fb2c144cd8d6daa12e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcronica-tv-la-cuerda-floja-mariela-fernandez-explico-el-motivo-su-furia-al-aire-n596618&partner=&hide_thread=false Mariela Fernández hizo su descargo por lo que pasó ayer en Crónica TV: “Pasa en las mejores familias” pic.twitter.com/LxboXb4kQv — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 26, 2025

"Quiero decir que es algo que pasa en las mejores familias. Voy a hablar de 'La Primera'. Somos un grupo que nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay un grito en la cucaracha, tuvimos inconvenientes, la realidad es que hubo un grito acá en el oído de la producción que me exasperó", reconoció.

"Ese tipo de gritos me suelen generar risas pero ayer, no sé por qué, me entró la bala. Qué decirles, pasa en las mejores familias. Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos", soltó Fernández intentando aliviar la situación. Además, se refirió al motivo de su ausencia en La 100.

"Yo opté por guardarme. Muchos me criticaron por eso. La verdad es que necesité hacer un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales", afirmó la periodista. Aun así, hay quienes criticaron muchísimo al canal por los tratos que tienen hacia sus empleados.

