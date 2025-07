Alerta, Boca: Miguel Ángel Russo prepara el regreso de un "retirado"

image.png Pobrísimo lo de Boca en La Paternal. (Foto Maxi Failla).

Algunos dirán que el análisis en contra del funcionamiento de Boca Juniors es amarillista u oportunista, entendiendo que no se pueden sacar conclusiones por una primera fecha. No obstante, el Xeneize está en deuda con sus hinchas desde hace años. No solo desde el juego, sino también y mucho más importante, desde los resultados (hace dos años y medio no da una vuelta olímpica y hace dos años no juega la Copa Libertadores).