YPF creó la empresa Argentina LNG para exportar el gas natural licuado de Río Negro

El proyecto para que la Argentina sea uno de los grandes jugadores mundiales en las exportaciones de GNL demandaría inversiones por entre US$ 30.000 millones y US$ 50.000 millones en un plazo no menor a 6 o 7 años. YPF había comenzado el proyecto en sociedad con Petronas, pero ahora la firma propiedad del Estado de Malasia ahora estaría por retirarse.

Hasta el momento, Petronas no confirmó su retirada del proyecto e YPF estiró hasta diciembre el límite de tiempo para que la empresa defina si se queda o se va. El medio Energy Report indicó que los trabajos de ingeniería de base en Punta Colorada no están terminados y esto es clave para definir montos de inversión. Por eso los malayos todavía no pueden definir si entran al negocio.

Aparte, YPF anunció que tiene un principio de acuerdo con dos empresas internacionales que son fuertes en el negocio del GNL para reemplazar a Petronas, las cuales pueden ser: la angloholandesa Shell, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, y la francesa TotalEnergies. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dicho que la firma de un acuerdo era inminente.

