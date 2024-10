Sangría en bonos y rebote del riesgo país: El anunció no sirvió

image.png

¿Y la señal positiva?

Ayer se sentía como este paso envíaba una señal fuerte al mercado de que el Gobierno no considera un incumplimiento de sus compromisos, buscando mantener la confianza de los bonistas y mostrar una estrategia concreta para cumplir con el calendario de deuda pública de 2025. A su vez, el equipo económico sigue avanzando en negociaciones internacionales para aumentar las reservas del BCRA.

En este sentido, las conversaciones sobre un préstamo "repo" con bancos internacionales y la posibilidad de obtener financiamiento fresco del FMI mediante un nuevo programa de reemplazo, han cobrado mayor impulso gracias a la caída del riesgo país. En este sentido, las conversaciones sobre un préstamo "repo" con bancos internacionales y la posibilidad de obtener financiamiento fresco del FMI mediante un nuevo programa de reemplazo, han cobrado mayor impulso gracias a la caída del riesgo país.

La medida también tiene como objetivo "limpiar" la economía de pesos excedentes. La transacción permite al Tesoro reducir la base monetaria, cuyo límite de $47,5 billones se fijó en abril, ayudando así a contener la presión inflacionaria.

Además, el BCRA, que ha mantenido un ritmo intenso de compras de dólares en octubre —con un saldo superior a los US$1.500 millones—, comenzará a retirar pesos del mercado a medida que esta operación entre en vigencia

Licitación: Roll over del 57%

Ayer (29/10) el Tesoro realizó una colocación de deuda por $0,89 billones para cubrir vencimientos de $1,59 billones, alcanzando un roll over del 56%. Recibió ofertas por $1,06 billones, rechazando el 15% de ellas, en lo que representa el roll over más bajo desde abril de 2021. En el mes, el roll over totalizó el 102%, aunque descendió al 90% en el acumulado de las últimas 4 licitaciones, el nivel más bajo en años en un contexto de fuerte aumento del crédito privado.

La tasa de corte promedio ponderada para los Boncer fue de CER+11,7%, la más elevada desde 2021. En términos de TEA, el TZXY5 cortó en CER+11,70%, el TZXO5 en CER+11,98%, el TZXM6 en CER+11,57% y el TZXO6 en CER+11,81%. La demanda se concentró en los Boncer de plazo más corto y más largo, con colocaciones de $0,34 billones en el TZXY5 y el TZXO6 (77% del financiamiento total), mientras que en el TZXM6 y el TZXO5 se colocaron $0,13 billones y $0,07 billones, respectivamente.

Tras el anuncio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que el Tesoro comprará US$2.701 millones al BCRA para cubrir los pagos de capital de los bonos soberanos en dólares que vencen en enero. El director del BCRA, Federico Furiase, señaló que esta operación no reemplaza el repo que el BCRA analiza como parte de su estrategia para fortalecer las reservas. Según Infobae, el repo estaría cerrado por un monto de US$3.000 millones, a tres años y con una tasa de interés entre 9-10%.

El Tesoro empleará los pesos depositados en el BCRA para afrontar tanto los vencimientos en dólares como en pesos. La compra de dólares reducirá los depósitos en pesos en $2,67 billones, mientras que el remanente de los vencimientos de la licitación implicará una baja adicional de $0,70 billones, generando una reducción total de $3,37 billones, lo que representa el 25% de los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA.

image.png

