El 'palito' de Javier Milei a Victoria Villarruel

Horas después del homenaje de Villarruel a Isabelita, Javier Milei expresó su disconformidad. "Yo no lo hubiera hecho", dijo el Presidente en una entrevista con TN. "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", disparó.