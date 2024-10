Busto de Isabel Perón ¡Afuera!: Piden la remoción de la estatua por "inapropiada"

“El reciente homenaje no solo es inapropiado por las acusaciones pendientes contra Martínez de Perón, sino que también contraviene el Decreto/Ley 5158, que prohíbe rendir honores a personas vivientes con monumentos o estatuas”, argumentó Yamil Santoro para su presentación.

Por otro lado, recordó las acusaciones que pesan sobre "Isabelita", y en ese sentido, argumentaron en el pedido: “además de haber sido acusada de delitos de lesa humanidad, incumple con los requisitos establecidos por la Ley 24.018 para recibir una pensión vitalicia presidencial, que exige la residencia en el país, condición que no cumple desde hace años”.

A su vez, la solicitud destaca que Martínez de Perón ha evitado regresar a Argentina para responder ante la Justicia por su presunta participación en la organización conocida como la Triple A, responsable de crímenes cometidos entre 1973 y 1975 bajo su presidencia.

Además, el documento señala que “Isabelita” fue objeto de una orden de captura internacional emitida en 2007 por la Justicia argentina, que la acusa de haber firmado decretos clave que habilitaron la represión ilegal contra opositores.

El reclamo finaliza con la advertencia de que, de no proceder a la remoción del busto, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes.

A Javier Milei tampoco le gustó

Cabe recordar que hace algunas horas fue el propio Presidente quien se manifestó en rechazo al homenaje que le realizó Villarruel a Martínez de Perón.

"Yo no lo hubiera hecho", dijo Milei en una entrevista con TN. "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", disparó.

"Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", dijo.

"Pero, de nuevo, no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro", sentenció.